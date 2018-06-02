Правила жизни: Как оставаться красивой при большой загруженности

Все мы мечтаем быть красивыми и ухоженными 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но не всегда располагаем временем, чтобы привести себя в порядок. При большой загруженности, мы очень часто забываем о себе и целиком отдаемся делам и работе, а на алтарь карьерного роста возлагаем свое здоровье и красоту. Чтобы не состариться раньше времени, нужно взять себя в руки и научиться совмещать работу над карьерой с работой над собой. Правила жизни: Как оставаться красивой при большой загруженностиДемакияж Классическая ситуация: вы возвращаетесь домой после тяжелого

трудового дня, мечтая лишь о том, чтобы упасть в кровать и безмятежно проспать

до следующего утра. Порой, вы так и делаете, а на утро соскребаете остатки

макияжа со своей многострадальной подушки, а возле зеркала вздыхаете и не знаете как избавиться от проблем с кожей. Чтобы сохранить красоту, а в добавок

и молодость, придется научиться говорить своей лени твердое «нет». Гигиена —

залог красоты, поэтому ежедневные процедуры по уходу за собой должны быть

обязательной частью вашего расписания.

Одежда В борьбе с тотальной занятостью очень часто жертвой становится наш стиль. Нам не хватает времени не только на походы в магазины, но и на элементарное изучение своего гардероба. Впрочем, вещи могут

найтись, но вот гладить их и приводить в порядок времени уже нет. В итоге,

приходится не заморачиваться и ехать в офис в костюме, который носите уже не первый день. В таких случаях следует вспомнить советы, которые давали нам наши мамы в детстве — не полениться приготовить всю одежду с вечера. А в случае

с новыми нарядами всегда можно обратиться за помощью к интернету и онлайн-магазинам. Спорт Возможно, что предложение заняться спортом при вашем плотном

графике покажется вам издевательством, но все же лучше вписать немного

спортивных нагрузок в вашу жизнь. Утренние тренировки помогут проснуться и зарядят вас бодростью не хуже кофе, упражнения перед сном успокоят нервную

систему и настроят на здоровый сон. Если вы никак не согласны тратить утреннее

и вечернее время на занятия спортом, то постарайтесь побольше ходить пешком. Питание

Вечные спутники трудоголиков — перекусы и неправильное

питания. В круговороте дел не остается времени на полноценные и здоровые приемы

пищи, по вечерам многие из нас грешат тем, что опустошают холодильник перед

сном, а кто-то за весь день накачивается кофе в надежде подбодриться. Как итог,

заболевания желудка и не самый вдохновляющий внешний вид. Ваше здоровье все же стоит того, чтобы взять себя в руки и наладить правильное питание. Старайтесь

плотно завтракать утром, менять локацию во время обеда в офисе и подбирайте

более полезные продукты для перекусов. Отдых В литературе и кинематографе полно примеров того, как человек забывал обо всем и полностью посвящал себя работе. В 99% случаев из 100,

этот способ не ведет ни к чему хорошему, а вы элементарно сгораете на рабочем

месте, забыв о себе, семье и друзьях. Очень важно научиться расслабляться и иногда отпускать из рук бразды правления. Вы будете приятно удивлены, но без вашего участия работа вовсе не встанет, если вы на какое-то время позволите

себе выпасть из жесткого режима. Посвятите свободное время себе и маленьким

женским радостям, или проведите день с детьми, если они у вас есть. Они вполне могли забыть, как выглядит

их мама-трудоголик. Осанка

На Востоке считают, что если держать спину прямо,

демонстрируя идеальную осанку, то ваше лицо будет излучать исключительно

красоту. Мы не можем с уверенностью подтвердить связь кожи лица и осанки, но уверены в том, что от неё зависит наше здоровье и общее впечатление, которое мы производим на людей. Поэтому, не советуем вам ходить так, будто вы в одиночку

держите на своих хрупких плечах всю тяжесть мира, и она придавила вас своим

непосильным грузом. Держите спину прямо, плечи ровно и смотрите только вперед несмотря

ни на что. Читайте также: Как выглядеть красиво: 8 правил жизни настоящей женщины 5 способов поверить в себя, если вы не считаете себя красоткой