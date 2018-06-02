Лунный посевной календарь на 2 июня 2018 года

19 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Знак Козерога

Подходящий период для посева и посадки растений на урожай длительного хранения или для получения семян своего сбора. Чтобы свежая зелень не переводилась на столе, постоянно подсевайте (повторные посевы) быстрорастущие культуры: редис, салаты, петрушку, шпинат и другие (не забудьте: для летнего выращивания выбираем устойчивые к цветушности сорта). Сейте сидераты на освободившиеся после уборки ранних культур грядки, в приствольные круги (кстати, облагородить приштамбовую площадь можно весьма интересно). Удачная пора для посева двулетников (виолы, незабудки, маргаритки и другие). Очень хороший день для посадки картофеля (особенно на длительное хранение): и новичкам, и бывалым дачникам пригодятся советы по повышению устойчивости к колорадскому жуку, выращиванию альтернативным способом, а вот стоит ли поливать картофельные посадки — решать придется каждому огороднику лично, исходя их конкретных условий.

Хорошее время для ухода за растениями: органических подкормок (корневых и по листу): дачникам полюбилось удобрение из травы (в том числе из крапивы), многие для приготовления подкормок используют хлеб или дрожжи. Чтобы получить действительно хороший урожай, учитывайте особенности полива и подкормки томатов, секреты агротехники огурцов, советы по уходу за перцем.

Допускается прищипывание побегов, пасынкование. Не забывайте регулярно удалять увядшие соцветия (и цветник будет выглядеть аккуратнее, и силы растению сохраните).

Удачная пора для заготовки корней и корневищ лекарственных растений.

Повремените с работами, затрагивающими корневую систему культурных растений.

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