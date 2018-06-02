«Как аппетитно!»: Ирина Пегова приковала внимание эротичным снимком в постели

Красавица с пышными формами актриса Ирина Пегова произвела фурор среди поклонников своей фотографией в постели. Несмотря на интимный подтекст, снимок пришелся по вкусу привередливым критикам, отметившим, что только Пегова может с таким достоинством и скромностью показать себя на белых простынях.

У отечественной актрисы театра и кино Ирины Пеговой выдался редкий день, позволяющий полноценно отдаться отдыху. Не имея никаких дел, звезда с чистой совестью могла позволить себе спать допоздна и никуда не торопиться. С удовольствием открыв глаза, когда солнце был уже высоко, звезда поделилась со своими многочисленными почитателями столь редким для своей жизни событием, обнародовав снимок весьма интимного содержания. На провокационной фотографии Ирина, томно прикрыв глаза, возлежала на простынях.

«Да! На сегодня объявляется постельный режим! Сегодня проснулась в 10! Давно такого не было и в ближайшее время не будет», — провозгласила Ирина, вальяжно развалившись в постели. Кружевное нижнее белье, кофточка, открывающая бюстгалтер, разложенные локоны, закрытые глаза и призывно прикушенный пальчик во рту — вся композиция была пронизана эротикой и в то же время некой скромностью и не вульгарностью. А потому пикантный снимок был расхвален на все лады верными почитателями, которые с удивлением отметили, что даже в постельных фотографиях их кумир сохраняет женское достоинство, не выставляя себя напоказ.

«Ну просто очень-очень хороша! Какая там Джоли?! Ирина Пегова!» «Очень эротично, нежно и вкусно! Красота спасет мир!» «Да, неплохо бы просыпаться утром в таком виде» «Ирочка, вы мой кумир! Как аппетитно и в то же время скромно!» «Как вкусно! Так мило закушенный пальчик!»

Примечательно, что популярность у зрителей Ирина завоевала не только своей актерской игрой, но и фигурой, которая разительно отличается от многих худосочных звезд. А потому увидев, что Ирина Пегова внезапно постройнела, огорченные почитатели бросились умолять артистку не подстраиваться под современные рамки красоты и вернуться обратно в свой вес, чтобы и дальше радовать всех своей пышной фигурой.