«Его ненависть растёт»: Темникова рассказала об отношениях с Фадеевым

Певица Елена Темникова неожиданно разоткровенничалась с поклонниками, поделившись с ними своей затяжной войной с Максимом Фадеевым . По уверениям звезды, продюсер никак не может смириться с ее успешной сольной карьерой, а потому всячески использует свое влияние в самых неожиданных случаях.

На днях экс-звезда группы SEREBRO Елена Темникова давала концерт в Казахстане, где во время гастролей у нее взяли интервью. Во время разговора с журналистом певица разоткровенничалась и честно поведала, почему ей было некомфортно быть солисткой популярного коллектива. Звезда эстрады не стала скрывать, что предпочитает закрытый стиль в одежде, поскольку скромность не позволяет ей излишне оголяться на публике, а ведь именно это ее и заставлял делать продюсер Максим Фадеев, наряжая в короткие юбки и вынуждая обнажать грудь в глубоких декольте. К удивлению поклонников Елены, спустя несколько дней запись эфира была изъята из публичного доступа. Разумеется, это не могло не привлечь внимания общественности, и почитатели буквально завалили артистку расспросами, желая узнать, отчего же ее интервью сочли нежелательным контентом. Устав от напора публики, Елена прокомментировала ситуацию, признавшись, что некоторые коллеги по шоу-бизнесу имеют особую точку зрения на ее сольную карьеру.

«И так уже 4 года. Ну никак не может смириться с моим успехом. Просто я не имею привычки вам каждый день писать посты и жаловаться, где опять закрыли или попросили закрыть меня. Живу счастливо и работаю дальше. Часто мои друзья (и не только друзья, а люди в теме) спрашивают, когда все это кончится. Отвечаю — никогда. Пока я с вами в топе и получаю и даю туры на гигантских площадках, его ненависть только растёт. Поэтому не будем делать ему приятно и обсуждать его каждый день… На этом предлагаю тему закрыть», — высказалась Елена, не вдаваясь в конкретику и не называя имен. Верные поклонники ее творчества были изумлены тем, что прошлое до сих пор не может отпустить звезду в свободное плавание. В особенности их огорчило поведение продюсера, который использует свое влияние в спорных целях.

«Он не может успокоится, потому что ты и без него успешна! Даже без этих полуголых танцев на сцене!» «А я почему-то думала, что вы мирно расстались» «Я уже давно понял, что Фадеев не тот, кого за себя выдаёт, якобы добрый и улыбчивый, на самом деле он как Карабас Барабас» «Не понимаю, что такого криминального или оскорбительного ты сказала в интервью. Наверное он не может пережить, что ты успешна и без него» «Просто его жаба давит, что ты добилась успеха сама! И не выставляешь себя напоказ!» «Никогда бы не мог подумать, что Максим Фадеев такой. Всегда казался добрым и справедливым»

Впрочем, с началом сольной карьеры многие звезды среди бывших коллег с трудом приняли выбор Темниковой. Разошлась ее дорога и с Ольгой Серябкиной, которая, несмотря на заявления о переживаниях по поводу разрыва, даже не удосужилась поприветствовать Елену при личной встрече.