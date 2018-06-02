Измена жениха превратила британку в секс‐куклу. И другие жертвы пластики, уверенные в своей неотразимости

Красота требует жертв ‐ утверждение неоспоримое. Но иногда уровень жертвенности зашкаливает, в результате чего миру предстают «темные эльфы», куклы Барби и другие неведомые «существа». «360» вспомнил некоторых людей, которые решили изменить внешность благодаря пластической хирургии, но не сумели вовремя остановиться.

Любовь зла Жительница Великобритании Синди Мур после измены жениха решилась на радикальные меры — она превратила себя в секс-куклу. Об этом сообщил портал LADBible.

Британка увеличила размер груди с первого до седьмого, а также нарастила волосы. Более того, Мур три раза в месяц увеличивает себе губы, чтобы еще больше походить на надувную куклу. При этом женщина воспитывает двух детей.

Общая стоимость операций обошлась британке в 10 тысяч футов стерлингов, или почти в 830 тысяч рублей. По словам Мур, это еще только начало.

«Я хочу еще больше увеличить грудь, и, может быть, сделать подтяжку живота. Я пытаюсь похудеть, чтобы быть еще больше похожей на куклу. Мне кажется, такая внешность делает меня красивее», — отметила она.

По словам британки, мотивацией для кардинальных изменений послужила измена ее жениха. После этого девушка резко начала худеть. При этом Мур отмечает, что ее мать полностью поддерживает такие перемены.

Британка, однако жалуется, что люди почему-то не замечают ее внутренний мир.

«Иногда мне кажется, что люди не понимают, что я человек, а не секс-кукла», — сообщила Мур.

«Кукла Барби» из Молдавии

Еще одна девушка Валерия Лукьянова решила поэкспериментировать над своей внешностью и в буквальном смысле превратилась в куклу Барби. Девушка взяла себе псевдоним Amatue.

Как отмечает Лукьянова, ее внешность является результатом «наследственности, духовных практик и развития личности».

Источник фото: Валерия Лукьянова / «Вконтакте»

Источник фото: Валерия Лукьянова / «Вконтакте»

Источник фото: Валерия Лукьянова / «Вконтакте»

Источник фото: Валерия Лукьянова / «Вконтакте»

Питерская «эльфийка»

С 17 лет Кристина Рэй из Санкт-Петербурга накачивает губы силиконом. Причем такую процедуру девушка совершает каждые 4-5 месяцев. Рэй даже попала в Книгу рекордов Гиннеса

«Обожаю меняться. Это как переодевать одежду. Не будете же вы ходить все время в одном?», — считает девушка.

Источник фото: Кристина REI. Рэй / «Вконтакте»

Источник фото: Кристина REI. Рэй / «Вконтакте»

Источник фото: Кристина REI. Рэй / «Вконтакте»

Источник фото: Кристина REI. Рэй / «Вконтакте»

При этом Рэй не остановилась только на губах — она также сделала себе «эльфийские» уши и растянула мочки тоннелями. А уже после таких ухищрений девушка решила раздвоить себе язык, вживила в лоб рога и нарастила «вампирские» клыки. Следующим шагом Рэй собирается увеличить грудь и сузить нос.

Перешел на «темную сторону»

Украинец Андрей Горбатюк из Тернополя вообще решил внезапно поменять свою внешность. В 23 года парень решил разрезать надвое язык, приделать «эльфийские» уши и сделать татуаж глаз, закрасив белки черным цветом. Кроме того, на лбу у Горбатюка красуются рога.

«Они держатся на магнитах, которые вшиты под кожу», — объяснил он.

Превращение в «темного эльфа» обошлась парню в две тысячи долларов.

Источник фото: felbert / livejournal.com Источник фото: felbert / livejournal.com Источник фото: felbert / livejournal.com