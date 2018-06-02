Что такое суперфосфат и как его применять

У вас прекрасная ухоженная дача. И вот однажды вы вдруг с ужасом замечаете, что некоторые из ваших зелёных питомцев начинают чахнуть — их листья становятся неестественного сине-фиолетового цвета, а урожай оставляет желать лучшего… Эти признаки говорят о том, что они испытывают существенный недостаток в фосфоре, и первыми об этом сообщат растения-индикаторы.

В фосфоре нуждаются все растения

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Немного о фосфоре

Все виды фосфорных удобрений получают из природных минералов, образованных в процессе минерализации скелетов животных, а также из томасшлаков (шлак, который образуется при переработке железных руд). В природе фосфор практически не встречается в свободном виде, но входит в состав многих органических веществ и минералов в виде окиси. Известный академик А. Е. Ферсман охарактеризовал фосфор как «биогенный механизм жизни и мысли». Ведь атомы фосфора, наравне с иными важнейшими компонентами, постоянно присутствуют в мировом круговороте веществ в природе. В фосфоре нуждаются абсолютно все растения. Хотя его естественное содержание в почве составляет не более 1%, а легкодоступных для растений фосфорных соединений и того меньше, фосфор жизненно важен для полноценного питания растений. Особенно — для саженцев и рассады, ведь именно фосфор обеспечивает энергетические процессы в клеточной системе растений. А получать его иным путём, нежели из наших заботливых рук, дачные растения просто не умеют.

Что такое суперфосфат?

Сейчас в продаже есть самые разные фосфорные удобрения, первое место среди которых по праву занимает суперфосфат.

Суперфосфат действует на растения сразу в нескольких направлениях. Фото с сайта udobreniy.ru Суперфосфат — это минеральное фосфорное удобрение, которое (в зависимости от вида) содержит ещё и массу полезных для растений микроэлементов: серу, магний, кальций и прочие. Суперфосфат действует на растения сразу в нескольких направлениях: улучшает обмен веществ, увеличивает урожайность и способствует улучшению качества урожая, совершенствует развитие корневой системы, ускоряет развитие и цветение растений. Кроме того, фосфорное удобрение спасает наших зелёных питомцев от множества различных болезней.

Виды суперфосфата

Итак, вы пришли в магазин за суперфосфатом, а там продаётся столько его разновидностей, что просто глаза разбегаются: простой, двойной, порошкообразный, гранулированный.

Суперфосфат гранулированный. Фото с сайта ydobreniam.ru Что выбрать? Попробуем разобраться.

Простой суперфосфат

Простой суперфосфат представляет собой неконцентрированное водорастворимое фосфорное (16-20%) удобрение, содержащее серу (8-10%), магний (0,5%) и кальций (8-12%). Выпускается как в виде порошка, так и в виде гранул. Простой суперфосфат подходит для использования на любых видах почв; способствует отличному росту растений, потребляющих много серы: бобовых, злаковых, крестоцветных. Подкормки простым суперфосфатом хорошо воспринимают картофель, свекла, репа, редька, морковь, лён, луковичные и так далее.

Суперфосфат простой. Фото с сайта sad-ogorod.biz.ua Способы внесения:

основную часть желательно внести при осенней (весенней) перекопке, на глубину обработки почвы (апрель, сентябрь);

при посеве или посадке (желательно гранулированный) — в лунки, бороздки, ямки (май);

в качестве подкормок (июнь, июль, август).

Двойной суперфосфат

Двойной суперфосфат — концентрированное водорастворимое фосфорное удобрение. Содержит 43-46% фосфора в легкоусвояемой для растений форме. В составе присутствуют (в небольших количествах): сульфат кальция, мономагний фосфат, фосфаты алюминия и железа и другие. Как и простой суперфосфат, подходит для всех растений и всех видов почв.

Суперфосфат двойной. Фото с сайта nov-agro.com Способы внесения: Аналогично простому суперфосфату. Вносится при перекопке по осени или ранней весной, чтобы фосфор успел «разойтись» по почве. Кроме того, водным раствором двойного суперфосфата 1-2 раза в сезон рекомендуется поливать растения, испытывающие недостаток фосфора.

Дозировка суперфосфата

Дозировка суперфосфата зависит не только от вида растения, но и от качества почвы. Например, под овощи и зелень рекомендуется вносить от 30 до 40 г двойного суперфосфата на 1 м² почвы. Простого, соответственно, вносится в два раза больше. Если почвы бедные, дозировку удобрения нужно увеличить на 20-30%. Под плодовые деревья вносится обычно 500-600 г двойного суперфосфата по осени, для парников и теплиц — 90-100 г, а при посадке картофеля — 3-4 г в лунку. Дозировка двойного суперфосфата

Дозировка суперфосфата

Суперфосфат можно и не перекапывать с почвой, а просто равномерно рассыпать по посадочной площади, строго соблюдая дозировку (указана на упаковке).

Применение суперфосфата

Суперфосфат (как простой, так и двойной) подходит для применения на любых видах почв и для любых культур. Но на кислых почвах он труднодоступен для растений, поэтому её следует раскислять известью или золой: внести 200 г золы или 0,5 кг извести на 1 м² Помните, что суперфосфат можно вносить в почву не ранее чем через месяц после раскисления, иначе он потеряет большую часть своих полезных свойств.

Раскисление почвы доломитовой мукой. Фото с сайта udobreniy.ru Суперфосфат вносится в почву до посева растений при перекопке, засыпается прямо в лунки (рядки) непосредственно перед высадкой, применяется в качестве подкормок. Пропорцию для разных садовых культур смотрите на упаковке. При работе с суперфосфатом запомните простую аксиому: никогда не смешивайте его с мочевиной, известью, аммиачной селитрой и мелом. Читайте также: Как я искала настоящий суперфосфат, или Откуда в суперфосфате азот