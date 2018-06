Шесть детективных новинок для отпуска 

Бренда Новак «Ее худший кошмар»

Эвелин Тэлбот в шестнадцатилетнем возрасте пережила то, от чего потерял бы рассудок даже взрослый всего повидавший человек: вместе с друзьями ее похитил и держал в заточении, убивая одного за другим, ее тогдашний бойфренд, Джаспер Мур. Эвелин выжила и превратила свою жизнь в поле боя с собственной травмой: она стала психиатром, основала закрытую лечебницу в глухом городишке на Аляске и свезла туда самых чудовищных убийц и психопатов, день и ночь изучая их сознание.

Власти в лице местного сержанта не в восторге от такого соседства, и хоть доктор Тэлбот нравится ему все больше, сержант считает, что быть отрезанными от мира суровыми северными метелями вместе с самыми отборными психами, каких носит земля, — перспектива на любителя. И само собой, совсем скоро опасения сержанта подтверждаются — неподалеку от лечебницы находят изуродованный труп. А Эвелин уверена — это пришел за ней тот, кто много лет назад оставил свое дело незавершенным…

Бернар Миньер «Гребаная история»

Семнадцатилетнего Генри обвиняют в убийстве его беременной девушки. В последний раз ее видели с ним, и они ссорились. Остров, где живет Генри, 365 дней в году окружен дымкой, а добраться до него можно только на пароме. Там все друг друга знают, вплоть до самых мрачных секретов — по крайней мере, они так думают…

Парень живет с приемной семьей, сколько себя помнит. Биологические родители Генри погибли так давно, что воспоминаний у него почти не осталось, а расспрашивать о них ему запрещено — как и выкладывать свои фото в интернет… Миньер блестяще рассказывает темную и напряженную историю, в которой опасность совсем не там, откуда ждёшь, а финальный твист сюжета оставляет читателя буквально с раскрытым ртом.

«The Mitford murders. Загадочные убийства»

18-летняя Луиза Кэннон устраивается в качестве няни в родовое гнездо Митфордов в Оксфордшире и сближается со старшей дочерью хозяев. Луиза и 16-летняя Нэнси оказываются втянутыми в поиск убийцы сестры милосердия, который оказывается задачкой не из легких, но главное удовольствие романа — знать, в каких блестящих юных леди вырастут сестры Митфорд через несколько лет и какие удивительные и разные жизни, коснувшиеся всех главных точек грозного ХХ века, они проживут. А пока эра джаза, коротких стрижек и головокружительных романов только восходит на горизонте, как и будущий светский триумф шести сестер Митфорд…

Ларс Миттинг «Шестнадцать деревьев Соммы»

Ларс Миттинг, норвежский журналист, сыграл не последнюю роль в становлении моды на скандинавский образ жизни, охватившей мир в последнее десятилетие. Благодаря его нон-фикшну «Норвежский лес. Скандинавский путь к силе и свободе» люди, до этого видевшие топор только на картинках, вдруг облачились в клетчатые рубашки, отрастили бороды и стали яростно спорить, как лучше укладывать дрова.

В первом художественном романе Миттинга, ныне обладателя премии Ассоциации книгоиздателей Великобритании, тоже не обошлось без деревьев, но история у него вышла тонкая и по-хорошему загадочная — как и сама страна, в которой вырос герой, юноша по имени Эдвард. Его родители погибли загадочным образом, когда он был совсем маленьким, а вырастил его дед Сверре на отдаленной горной усадьбе. Дед не охотник до разговоров, но Эдвард знает, что судьба брата Сверре, Эйнара, каким-то образом связана с тайной гибели его родных — и пускается в путь.

Дениз Майна «Долгое падение»

Сумрачная Шотландия имеет собственный маленький, но гордый поджанр в остросюжетной прозе — Tartan Noir, и его главная звезда — Дениз Майна, обладательница престижных наград CWA New Blood Dagger, Barry Award for Best British Crime Novel, премии Эдгара Аллана По и Theakston’s Old Peculier Crime Novel of the Year Award. Между написанием мрачных романов и получением наград за них Майна рисует комиксы по «Девушке с татуировкой дракона». Роман «Долгое падение», основанный на реальной истории, получил Gordon Burn Prize.