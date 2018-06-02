Нужно ли отправляться в отпуск вместе с питомцами

Начался сезон отпусков, и москвичи отправляются путешествовать. Стоит ли брать питомцев с собой, «Вечерке» рассказала ветеринар Наталья Фомина

Животные, как и люди, по-разному переносят путешествия и одиночество. Так, просто насыпать корма и налить воды, а потом оставить питомца одного недопустимо. Каждому животному — неважно, собака, кошка, морская свинка, попугай или хомяк — необходимы уход и внимание. Попросите кого-то из друзей или близких приглядеть за вашими домашними любимцами или найдите место для их передержки на период отъезда.

Провоз животных обычно разрешается, если питомцу исполнилось больше трех месяцев. Для крупных животных в поездах и самолетах есть багажные отделения, но они тяжело переносят путешествия. Декоративным собачкам в этом смысле легче, потому что их удобнее перевозить.

Нужно заранее, минимум за месяц, определиться, едет ли питомец отдыхать вместе с вами. Например, справку от ветеринара для перевозки можно получить, только если после вакцинации животного от бешенства прошло 30 дней.

О месте передержки тоже стоит позаботиться заранее. Например, в зооотеле сначала оставьте питомца на пару дней, чтобы узнать, как он там уживется. А потом уже можно привозить его на более длительное время.

ЛЬВИНАЯ ГРИВА СПАСЕТ ОТ ХОЛОДА

Домашним животным очень нужны хозяйская забота и внимание. «Вечерка» выбрала пять необычных аксессуаров, которые помогут разнообразить уход за вашим питомцем и сделать его более послушным.

Антицарапки

Кошки иногда показывают свои острые когти. Чтобы обезопасить себя от ран, которые они могут нанести, на кошачьи коготки можно надеть специальные маленькие «заглушки» из пластика. К тому же ваши домашняя мебель, занавески и обои останутся без дыр.

Утиный клюв

Силиконовый намордник для собак в форме утиного клюва предотвращает лай и укусы, а также не позволяет собаке лизать свои раны. Выглядит такой аксессуар очень забавно и привлекает внимание.

Львиная грива

Съемный воротник в форме львиной гривы согреет животное в холодную погоду. Кроме того, собака будет смотреться по-царски среди других зверей.

Кошачья сетка

Купаться кошки не любят и часто этому яростно сопротивляются. На животное можно надеть специальную сетку, которая поможет избежать царапин во время мытья.

Ультразвуковой тренажер

Это компактное устройство пресекает лай и корректирует поведение собаки — словом, делает ее послушнее. Прибором можно отпугивать бездомных животных. Ультразвуковой тренажер безвреден и для людей, и для животных. Собаки после его включения разворачиваются и убегают, а вот кошки не реагируют.

ЕСТЬ ВОПРОС

Можно ли минимизировать стресс животного от путешествия путем использования снотворных средств или наркоза? Прибегать к этому не стоит. После приема снотворного у животных значительно снижается давление, что само по себе опасно. Кроме того, в большинстве стран животных под воздействием седативных средств могут попросту не впустить в самолет.

МНЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

— Я очень люблю своих собак Еву и Челси. Это два моих чуда, с которыми я бы никогда не расставалась. Обожаю с ними гулять, но у меня это не часто получается из-за сложного графика. Тем не менее на прогулки они ходят все равно ежедневно — их выводит моя помощница. Я считаю, что даже маленьких собачек надо выгуливать. Ева и Челси — собаки очень любознательные и дружелюбные. Челси любит, когда ей чешут животик, а когда перестаешь, он даже поднимается на задние лапки и начинает махать передними. Так он показывает, что хочет продолжения. Ева — старшая собака, которая у меня появилась на год раньше Челси. Она очень обидчивая, ее обязательно нужно гладить. Мои собаки всегда спят со мной, Челси лежит в ногах, а вот Ева, моя душа, всегда спит на груди или где-то у головы. По-другому они просто не засыпают!