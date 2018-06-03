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«Нам все по душе»: горожане поделились первыми фото с обновленной набережной у «Ладьи»
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«Нам все по душе»: горожане поделились первыми фото с обновленной набережной у «Ладьи» 

63.ru 28 минут назад
Фото: 63.ru
Реконструкция IV очереди набережной близится к завершению. Пока что площадка у «Ладьи» официально не открыта, но нетерпеливые горожане прошлись по обновленному участку. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях.
Заканчивается реконструкция набережной у Ладьи. На сегодня центр города с его скверами и парками на высочайшем уровне встретит ЧМ по футболу 2018. А главное жителям города наверняка все благоустройства по душе. @D_Azaroff @SamMobilePriem @SamRegion_Press @E_Lapushkina @samnab63 pic.twitter.com/IRqg8GbYCX
— Алексей Игоревич (@Aleksey_smr) 3 июня 2018 г.
В конце мая городские власти озвучили новые сроки открытия набережной у «Ладьи». По словам главы Самары Елены Лапушкиной, работы на площадке почти подошли к концу, и в начале июня рекреацию откроют для прогулок.
Реконструкция четвертой очереди набережной стартовала в марте прошлого года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.
Также на набережной протестировали новый фонтан. 63.ru транслировал процесс в формате live. А около храма установили памятник князю Владимиру.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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