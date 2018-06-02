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В Оренбурге родились Отрада и Давид
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В Оренбурге родились Отрада и Давид 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
По данным городского загса, с 24 по 30 мая в областном центре зарегистрировано 125 актов о рождении и 132 — о смерти. Свидетельства о рождении получили 64 мальчика и 61 девочка, среди них — одна двойня.
В список самых популярных имен попали Иван, Илья, Александр, София, Анастасия, Полина. Редкими на этой неделе стали привычные многим имена Николай, Андрей, Татьяна, Светлана. В этом же списке оказались и довольно экзотические варианты. Среди них: Давид, Данис, Отрада, Лилиана, Анжелина и Лилия.
За этот же период зарегистрировано 132 акта о смерти. за неделю в Оренбурге умер 71 мужчина и 61 женщина. Средний возраст умерших дам — 74 года, мужчины уходят из жизни в возрасте 65 лет.
Количество разводов также превышает число заключенных браков. Так, поженились на прошлой неделе 40 пар, а развелась 61 семья.
10 оренбуржцев приняли решение о смене имени.
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