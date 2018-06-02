Дочь Екатерины Гусевой выросла копией мамы: у Анны тонкий слух и она прекрасно поет

У актрисы Екатерины Гусевой двое детей: сын Алексей (студент МГИМО ) и дочь Анна (девочка перешла во второй класс). Артистка с детьми пришла на прямой эфир программы «Доброе утро».

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Девочка за первый год школьной жизни подросла и стала еще больше похожа на Екатерину. Аня, ничуть не смущаясь в прямом эфире исполнила песню «Пусть всегда будет солнце». Девочка справилась на «отлично». Екатерина Гусева говорила: «Все мы Гусевы — певчие», этот талант в семье передавался по женской линии. Вот и Анна, как ее знаменитая мама, прекрасно поет.

В интервью журналу «Телепрограмма» Екатерина Гусева рассказала об этой способности дочери: «Да, у нее прекрасное чувство ритма, тонкий слух, она очень чисто интонирует. Но был момент, когда на западных мультфильмах у нее выработалась неприятная для меня манера петь в нос. Но песни из советских детских фильмов и мультфильмов, музыка моего любимого композитора Евгения Павловича Крылатова вывели ее на позиционно другой звук, который мне ближе. Весь материал, который я учу, она знает. Ей с легкостью даются смены гармонии, модуляции внутри произведения. По наитию как-то чувствует… В три года дочь покоряла сердца мужчин исполнением Besame Mucho на португальском языке. Когда я готовилась к кастингу на мюзикл » Анна Каренина », моя Аннушка учила материал вместе со мной…. У меня до сих пор рингтон стоит с ее голосом: «Анна Каренина, Анна Вронская, гордые леди в блестящей толпе… Бедная девочка Аня ОБЛОМская, кто эти дамы тебе…» (Смеется.) Слава богу, ее слова не оказались пророческими. Но Обломская так закрепилась у меня в голове, что я пару раз на спектакле так и спела… (Смеется.)"

Фото: Лариса Кудрявцева.