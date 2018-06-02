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Премьера на «МИРе»: сериал «Старшая дочь» — о тяготах «взрослой» жизни
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Премьера на «МИРе»: сериал «Старшая дочь» — о тяготах «взрослой» жизни 

Мир24 2 часа назад
Счастливая жизнь обычной семьи обрывается в одночасье. Родители погибают, и три сестры остаются одни. Всю заботу о младших взяла на себя старшая — Катя. Такова завязка сериала «Старшая дочь». В субботу, 2 июня, он стартует на телеканале «МИР», передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Генералова.
Один удар и все мечты разрушены. Катя Завьялова сама еще не успела повзрослеть, но теперь ей придется в одиночку растить двух младших сестер.
Праздник в честь серебряной свадьбы родителей заканчивается кошмаром. Отца больше нет, мать в коме. Как девочкам выжить в большом городе?
Она разрывается между работой и домом. Времени и денег ни на что не хватает. А сестры тем временем совсем отбились от рук. Средняя, Аня, сложный подросток — связалась с плохой компанией. А младшая, Маша, после трагедии замкнулась в себе.
На плечи Кати ложатся не только домашние хлопоты и тяготы воспитания сестер, но и борьба с кредиторами и алчными родственниками.
Узнают ли сестры, кто напал на их родителей? Сумеет ли Катя защитить сестер и снова заставить их улыбаться? Чем закончится эта полная драматизма история, смотрите по субботам сериал «Старшая дочь» на телеканале «МИР».
Первые три серии сегодня на телеканале «МИР» в 16:15.
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