Ещё
Новая технология превратит атмосферный углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая технология превратит атмосферный углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Очистка газов перед выбросом в атмосферу приносит лишь косвенную прибыль, а потому это направление развивается не так масштабно, как того требуют интересы экологии. Но что если у предприятий появится стимул в виде возможности делать деньги из воздуха? Точнее, грязного воздуха, получая на выходе очень дорогой технологичный продукт. Инициатива, которая появилась в рамках состязания XPrize, предлагает простой способ переработки CO2. Если взять карбонат лития Li2CO3 и разогреть до 723 °C, то при плавлении соли выделятся диоксид лития Li2O, кислород и углерод. Кислород осядет на алюминиевом аноде в молекулярной форме O2, а углерод — на железном катоде в виде нанотрубок. Диоксид вступает в реакцию с CO2 в воздухе, извлекая из него углерод и кислород, и вновь превращается в соль, которая пригодна для дальнейшей переработки.
Схема понятна, вопрос в инвестициях — необходимо, чтобы конкретные компании начали инвестировать в решение различных организационных проблем новой технологии. Среди них, например, быстрое смешивание катализатора и соли, из-за чего образуются пузырьки-пустоты, которые создают помехи при образовании нанотрубок и те получаются слишком большого, «нетоварного» диаметра. Чем дольше греется соль, тем хуже качество, но и постоянно включать-выключать такую установку невыгодно.
Расчеты показывают, что если брать условные средние показатели, то затраты на переработку углекислого газа будут вдвое меньше, чем стоимость углеродных нанотрубок, которые получатся на выходе. Правда, нужно еще найти на них покупателя, но все равно налицо выгодное направление для бизнеса, которое поможет решить сразу несколько серьезных задач, стоящих перед человечеством.
TechCult: последние новости
Тараканье молоко выдвигают на роль суперпродукта Во Франции разработали идеальный виртуальный труп для обучения будущих врачей Компания Feather предлагает арендовать новую мебель вместо ее покупки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ67
Что говорит о женщине форма ее груди12
Киркоров показал скандальное фото с Королевой3
«Страшная сила»: невероятные образы Кадышевой
Что вам не простят ваши дети: тест8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение