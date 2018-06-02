Новая технология превратит атмосферный углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки

Очистка газов перед выбросом в атмосферу приносит лишь косвенную прибыль, а потому это направление развивается не так масштабно, как того требуют интересы экологии. Но что если у предприятий появится стимул в виде возможности делать деньги из воздуха? Точнее, грязного воздуха, получая на выходе очень дорогой технологичный продукт. Инициатива, которая появилась в рамках состязания XPrize, предлагает простой способ переработки CO2. Если взять карбонат лития Li2CO3 и разогреть до 723 °C, то при плавлении соли выделятся диоксид лития Li2O, кислород и углерод. Кислород осядет на алюминиевом аноде в молекулярной форме O2, а углерод — на железном катоде в виде нанотрубок. Диоксид вступает в реакцию с CO2 в воздухе, извлекая из него углерод и кислород, и вновь превращается в соль, которая пригодна для дальнейшей переработки.

Схема понятна, вопрос в инвестициях — необходимо, чтобы конкретные компании начали инвестировать в решение различных организационных проблем новой технологии. Среди них, например, быстрое смешивание катализатора и соли, из-за чего образуются пузырьки-пустоты, которые создают помехи при образовании нанотрубок и те получаются слишком большого, «нетоварного» диаметра. Чем дольше греется соль, тем хуже качество, но и постоянно включать-выключать такую установку невыгодно.

Расчеты показывают, что если брать условные средние показатели, то затраты на переработку углекислого газа будут вдвое меньше, чем стоимость углеродных нанотрубок, которые получатся на выходе. Правда, нужно еще найти на них покупателя, но все равно налицо выгодное направление для бизнеса, которое поможет решить сразу несколько серьезных задач, стоящих перед человечеством.