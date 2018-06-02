Джастина Бибера бросил Баскин Чемпион ради Селены Гомес

Кажется, в отношениях Джастина Бибера (Justin) и Баскин Чемпион (Baskin) начался кризис. Больше двух месяцев пара появлялась вместе на разных концертах и даже на спортивных тренировках SoulCycle, но выстроить крепкие отношения им так и не удалось.

«Это никогда не было чем-то серьезным, — сообщил анонимный источник журналистам. — Джастину было приятно тусоваться с Баскин, но по сути это была очередная попытка заглушить боль после расставания с Селеной».

Причиной расставания стал в том числе слишком плотный график Баскин: модель вынуждена буквально жить на чемоданах. А примириться с отношениями на дистанции Джастин не мог.

По словам инсайдеров, Джастин вообще не жаждет романтики. На данный момент на первом месте для музыканта — его карьера.

«После того как он расстался с Селеной, в нем проснулась желание творить. Боль вызывает в нем потребность создавать музыку. Ему хочется писать, сочинять, превращать свои негативные эмоции в искусство», — рассказывают анонимные источники.

Возможно, парень действительно наслаждается холостяцкой жизнью, как уверяют многие. Но судя по всему, должно пройти немало времени, прежде чем он сможет перестать думать о Селене и вспоминать о счастливых мгновениях, которые они провели вместе.