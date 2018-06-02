Как сделать нож из советского напильника 

Чтобы самому сделать шикарный нож совсем не обязательно осваивать кузнечное дело. Достаточно будет купить напильник и посмотреть вот это видео.
Никаких кузнечных работ не проводилось вовсе. А вот навыки в слесарном деле не помешают, без них процесс рискует затянуться надолго.
Для начала нужно обрисовать нужный силуэт лезвия по напильнику. Руководствуясь этим чертежом мы и будем вытачивать лезвие.
Теперь заготовки нужно обжечь, чтобы вернуть металлу свойства, потерянные при заводской обработке. Подойдет даже костер, в крайнем случае можно провести работу и на газовой плите.
В итоге получается добротный нож, которым можно и колбасу порезать, да и в лес его взять не стыдно.
Вместо деревянной рукояти можно обмотать металл паракордом — вот и «тактикульности» добавилось.