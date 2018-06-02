Ещё
Кто не может зайти в алтарь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто не может зайти в алтарь 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Алтарь — это святая святых христианского храма, все равно, православного или католического. Он расположен в восточной части храма, и именно там совершается главное таинство христианства — Евхаристия, пресуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христову. В православии алтарем называют часть храма, отделенную от молельного зала ограждением — иконостасом. В алтаре находится престол — возвышение, стол, на котором священник совершает действия Евхаристии. У католиков алтарем именуется сам престол, однако место, где он находится, так же отделено от молельного зала невысоким ограждением.
Бытует мнение, что в алтарь православного храма нельзя входить женщинам, а мужчинам можно. Так ли это?
Миряне
Согласно правилам, принятым еще древними церковными соборами, в алтарь вход закрыт мирянам обоего пола. Войти сюда могут только священники, диаконы и люди, служащие в церкви — алтарники и чтецы. Алтарник, кстати говоря, так называется именно потому, что имеет особое разрешение («благословение») входить в алтарь. Обычно это человек, который занимается уборкой и прислуживает священнику во время церковных таинств и обрядов.
Помимо священников и других церковнослужителей входить в алтарь, согласно все тем же правилам, может царь, поскольку он является помазанником Божиим. Но и помазанник входит в священное место не когда вздумается, а лишь для того, чтобы принести дар Богу. Для этого император снимал оружие, оставлял знаки царского достоинства и вступал в алтарь как простой смертный. Принеся дары, он тут же покидал святая святых и присоединялся к другим молящимся.
Объясняются эти строгости очень просто: в алтаре происходит величайшее таинство, здесь должна сохраняться обстановка благоговения и порядка, а при большом стечении народа, да еще если войти может каждый желающий, ни о каком благоговении, разумеется, речь не идет.
Женщины
Все люди, имеющие разрешение входить в алтарь, являются мужчинами. Женщин в это святое место не допускают, однако отнюдь не потому, что женщина «хуже» мужчины, как считают некоторые. У женщины, объясняют церковные авторитеты, в силу ее природы, независимо от ее воли, бывает «течение месячных кровей». А в храме ни в коем случае нельзя проливать кровь. Если такое произойдет, то храм следует освятить снова. Особенно это касается алтаря, где происходит таинство Евхаристии. Здесь вообще чья-либо кровь, кроме крови Христовой, просто немыслима. Даже если кто-то из священников или диаконов, алтарников, поранит, например, палец, он должен немедленно выйти из алтаря, чтобы не осквернить его ненароком пролитием своей крови.
Впрочем, во всяком правиле есть исключения. В древней церкви существовали диаконисы — женщины, которые несли церковное служение. В случае надобности они могли войти в алтарь. В советское время, когда в храмах категорически не хватало людей, священники иногда благословляли стареньких прихожанок быть алтарницами, чтобы было кому помочь или прибраться в алтаре. И в наши дни в женских монастырях старые монахини тоже иногда выполняют функции алтарниц.
Тем не менее, сохраняется обычай во время крещения вносить мальчиков в алтарь и прикладывать их к престолу, а девочкам туда путь заказан, поскольку правило Лаодикийского собора гласит «Не подобает женщине в алтарь входить».
Кириллица: последние новости
В каком возрасте на Руси становились бабками Какие ругательства есть на Северном Кавказе Чем занималась Анна Ярославна после свадьбы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?3
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ89
Что заставило Долину отказаться от фамилии отца7
Что говорит о женщине форма ее груди14
Киркоров показал скандальное фото с Королевой3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение