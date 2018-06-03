Эвелину Бледанс осудили за фотошоп

Поклонники удивились качеству нескольких последних снимков, опубликованных Эвелиной в сети. На фотографиях телеведущая предстает в разных образах, но Бледанс выглядит крайне неестественно из-за сильной обработки кадров. На одном из снимков Эвелину можно увидеть в нижнем белье пастельных тонов и прозрачной кофточке. Звезда решила пожелать своим «томным» поклонникам доброго утра.

Фото вызвало неоднозначные реакции. Подписчики недоумевают, по какой причине ведущая использует так много фильтров, заметных невооруженным взглядом, ведь ее тело и так всегда в прекрасной форме: «Я не пойму, Эвелина нового крутого фотошопера наняла? Или это она сама учится? Что за…неудачный мягко сказано. Последние фото все прям жесть», «Просто великолепны. Очень нежно и изыскано. Только ножки перефотошопили неудачно».