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Эвелину Бледанс осудили за фотошоп
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Эвелину Бледанс осудили за фотошоп 

Russianshowbiz.info 46 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Поклонники удивились качеству нескольких последних снимков, опубликованных Эвелиной в сети. На фотографиях телеведущая предстает в разных образах, но Бледанс выглядит крайне неестественно из-за сильной обработки кадров. На одном из снимков Эвелину можно увидеть в нижнем белье пастельных тонов и прозрачной кофточке. Звезда решила пожелать своим «томным» поклонникам доброго утра.
Фото вызвало неоднозначные реакции. Подписчики недоумевают, по какой причине ведущая использует так много фильтров, заметных невооруженным взглядом, ведь ее тело и так всегда в прекрасной форме: «Я не пойму, Эвелина нового крутого фотошопера наняла? Или это она сама учится? Что за…неудачный мягко сказано. Последние фото все прям жесть», «Просто великолепны. Очень нежно и изыскано. Только ножки перефотошопили неудачно».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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