«Кирпичи поплыли»: Эвелину Бледанс уличили в использовании фотошопа

Мало кто станет спорить, что актриса, певица и телезвезда Эвелина Бледанс обладает очень эффектной внешностью. Она высокая, стройная, с правильными и выразительными чертами лица. Но ее часто упрекают не только в злоупотреблении пластикой, но и в ретуши снимков.

На днях 49-летняя Эвелина Бледанс впечатлила многочисленных подписчиков новыми фото, на которых она изображена в открытом спортивном костюме. Фанаты начали осыпать звезду комплиментами, указывая на то, какой стройной и молодой она выглядит. Но внимательные критиканы заметили, что фото явно подверглись ретуши.

Для новых снимках Бледанс позирует на фоне стены. Недоброжелатели обратили внимание на то, что кирпичная кладка «поплыла», что указывает на использование фотофильтров. Особенно видно, как Эвелина старалась уменьшить объем руки и ног, что, по мнению злопыхателей, выглядит довольно смешно. Пока почитатели красоты и таланта артистки гадают, зачем ей понадобилось ретушировать фото, негативно настроенные пользователи обсуждают конфуз: «Кирпичи поплыли от стройности». «Ха, уличили мы вас в использовании фотошопа, очень заметно». «Что-то вы перестарались».

«Немного кирпичи поплыли». «Вы и так очень красивая, какой смысл редактировать так тщательно все снимки?» «У вас кирпич уплыл». «У вас, простите, камни поплыли, атлетическая вы наша». «Важнее всего отфотошопить и руки, и ноги, и живот».

Недавно Эвелина Бледанс показала архивные снимки, которые подтверждают, что красавицей она родилась.