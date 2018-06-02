Пограничное расстройство личности: что это и как бороться?

Пограничное расстройство личности часто называется «болезнью, которой нет». Это не случайно — заболевание довольно непросто диагностировать, поскольку симптомы очень схожи и с депрессией, и с другими психическими расстройствами. Близким же людям порой удобнее списывать странное поведение такого человека на дурной характер либо затяжной период неудач в личной или профессиональной жизни.

Пограничным расстройством личности между тем страдают примерно два процента жителей нашей страны — и примерно половина из них даже не подозревают о проблеме. У нас вообще не слишком принято поддерживать психологическую гигиену — это, конечно, очень печально, учитывая уровень стресса среднего россиянина. Важно научиться быть внимательнее к своим внутренним состояниям и реакциям близких людей, чтобы вовремя обратиться за профессиональной помощью при первых изменениях личности Довольно часто случается так, что вовремя поставленный диагноз дает некоторую гарантию исцеления. Чем характерно пограничное расстройство личности, как оно проявляется в поведенческих паттернах и как с ним бороться?

Что такое пограничное расстройство личности?

Это психическое заболевание. Оно проявляется в импульсивном и нелогичном поведении человека. Его настроение часто нестабильно, он порой проявляет страх потери любого вида и, что главное, неправильно воспринимает себя как личность. Люди с этим заболеванием часто демонстрируют все симптомы депрессии, тревожных расстройств, навязчивых состояний. Практически всегда присутствует некоторое количество вредных привычек — алкоголизм, неумеренная страсть к курению.

Как проявляется ПРЛ?

Представьте себе ситуацию, когда вы узнаете, что давно ожидаемое вами мероприятие отменяется — концерт любимой группы, долгожданное путешествие или приобретение новой машины, о которой вы прямо-таки мечтали. Все сорвалось, причем вашей вины тут нет — но и никто другой объективно не виноват, просто так получилось. Какой будет вероятная реакция нормального человека? Расстроиться, погрустить, но через какое-то время забыть и заниматься своими делами дальше.

Человек с пограничным расстройством личности поведет себя иначе: он воспримет такую ситуацию как личное оскорбление и персональную войну против него, обязательно найдет «козла отпущения», который лично будет виноват в произошедшем и вообще будет вести себя довольно агрессивно.

Заболевание во многих случаях остается незамеченным очень долго, хотя первые тревожные симптомы могут начать проявляться уже в подростковом возрасте. Оно постепенно, но неумолимо влияет на психику человека: на то, как он воспринимает собственную личность и окружающих людей — близких в первую очередь. Приступы внезапного гнева, импульсивные, необъяснимые поступки, заниженная или слишком завышенная самооценка — все подобные проявления в характере должны указать на то, что стоит как минимум задуматься о консультации со специалистом.

Можно представить линию психического здоровья в виде вектора. На одном конце находятся логично мыслящие и уравновешенные здоровые люди, а на другом — те, кто страдает теми или иными психическими заболеваниями. Нужно отметить, что те, у кого есть ПРЛ, могут перемещаться между этими точками — но независимо от собственных желаний, повинуясь некоему импульсу, который они и сами не осознают.

Характерные черты поведения людей с пограничным расстройством

Специалисты выделяют несколько очень характерных особенностей в поведении людей с пограничным расстройством личности. Если у вас или кого-то в вашем окружении присутствует несколько из них — нужна помощь врача.

Страх одиночества

В основе пограничного расстройства — неспособность регулировать собственное настроение и управлять поведением. При этом у таких личностей ярко выражен страх потери связи с партнером — будь то кто-то из родителей, братьев или сестер, друзей или сексуальных партнеров. Они склонны постоянно проверять, не прекратилась ли эта связь: постоянно пытаются манипулировать, провоцировать на скандалы или проявлять безудержную нежность.

Они делают все, чтобы все время находиться в поле внимания близкого человека, причем их поступки могут быть любой эмоциональной окраски: например, чтобы не оказаться в позиции брошенного, регулярно заявлять о разрыве отношений. Или, напротив, они могут бесконечно приставать насчет секса и всячески проявлять свою расположенность. В обоих случаях они получат свою порцию внимания, готов ли партнер его уделять или нет — своими действиями от шантажа и нытья до угроз и откровенных манипуляций. Разумеется, если такой человек скажет о полном разрыве и захлопнет за собой дверь — уже дня через два он постарается вернуть отношения назад и, вероятно, добьется своего: такие личности умеют убеждать.

Неспособность к стабильным отношениям

Настроение человека с пограничным расстройством постоянно раскачивается. Он искренне испытывает полярные чувства поочередно: от желания увидеть всех, добродушия, феерического чувства юмора, обворожительности, обаятельности и открытости миру до полного одиночества и мизантропии. Он либо любит от всей души — либо с такой же страстью ненавидит.

Подсознательно он не доверяет себе самому как личности — и, соответственно, не верит и не доверяет никому вообще. Это приводит к тому, что ни с кем не получается создать стабильных и ровных отношений — это постоянные «качели».

Неверная самооценка

Люди с ПРЛ всегда зависят от других людей из-за неверной самооценки. Они могут нуждаться в постоянном одобрении или, напротив, в безоговорочной покорности. Часто они требуют от близких и партнеров и того, и другого по очереди. Они часто на ровном месте меняют работу или сферу деятельности, круг общения и друзей, внезапно «пропадая с радаров». Самое страшное проявление этого симптома — около двух третей людей с пограничным расстройством предпринимали хотя бы одну попытку суицида.

Странные поступки

Человек может съесть целиком ведро мороженого или выпить два литра виски, заняться незащищенным сексом с незнакомым партнером, принять любые наркотики или купить в кредит очень дорогую вещь. Эти поступки никак не объяснить логически, и они не вызваны никакими внешними обстоятельствами, которые могли бы хоть как-то оправдать такое поведение.

Постоянное уныние и перепады настроения

Люди с пограничным расстройством постоянно в унынии и плохом настроении. Редкие всплески хорошего расположения духа у них тоже случаются, но в этих случаях обратный «откат» всегда гораздо сильнее, чем ровное состояние брюзжания и недовольства. Такие скачки проявляются сильнее, чем у тех, кто страдает депрессией или даже шизофренией.

Вызвать резкий перепад настроения может все что угодно — от несогласия с мнением коллеги до облачка, закрывшего солнца. Эмоциональное состояние постоянно меняется — причем скачок в сторону негативных эмоций всегда резче и интенсивнее, чем переход к позитивному состоянию.

Приступы внезапной ярости

Иногда скачки настроения приводят к приступам настоящей ярости — часто это происходит совершенно внезапно. Человек с пограничным расстройством личности иногда вообще не помнит, что конкретно он говорил людям в таком состоянии, наговорив от злости очень обидных и неприятных слов. Ярость может быть весьма агрессивной и направленной против него самого.

Причины пограничного расстройства личности

Механизм возникновения любых психических расстройств не до конца изучен. Психика и мозг — это самые загадочные области человеческого организма, которые довольно трудно поддаются объективным исследованиям. На сегодняшний день известно, что любое отклонение в психике — это комбинация причин генетического, социального и неврологического характера.

Генетика и семейные истории

В случаях, когда кто-то из родителей или других близких родственников страдал ПРЛ, риск возникновения у потомков возрастает. Определенная сложность связана с тем, что часто мы очень мало знаем о своих бабушках и дедушках и их характере, да и диагностика этого заболевания еще десятилетия назад была невозможной.

Достоверные сведения о поведении кого-то из предков могут косвенно указывать на наличие в семье болезни — частая и неконтролируемая ярость и склонность к жестоким наказаниям, например.

Социальные причины

Существует доказанная связь между травмой, насилием, состоянием одиночества и пограничным расстройством личности, особенно если источник травм — в детстве. Женщины склонны тяжелее проживать и потом переживать травмы — поэтому расстройство в их случае встречается чаще и проявляется сильнее.

Чисто с медицинской точки зрения у людей с ПЛР при обследовании отмечают менее выраженную активность мозга в тех его областях. которые связаны с контролем поведения. Более сильная активность — в тех областях, что отвечают за злость, страх и агрессию.

Способы лечения пограничного расстройства личности

Никакой волшебной таблетки от этого заболевания не существует. При своевременной диагностике такие люди могут научиться более или менее контролировать свои мысли, эмоции и поступки посредством применения грамотной психотерапии. Иногда имеет смысл подключать комплексную терапию, поскольку в запущенных случаях к заболеванию присоединяются и другие расстройства физиологического или психического характера.