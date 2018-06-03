Неожиданный финал шоу «Холостяк» с Егором Кридом

В Сети появилился фрагмент из шоу «Холостяк» с Егором Кридом на ТНТ, который указывает на то, кто станет победительницей программы и избранницей завидного жениха. К удивлению многих зрителей, певец выбрал модель Дарью Клюкину

Финальный выпуск шоу «Холостяк» на ТНТ выйдет в эфир в 20:00, однако самые нетерпеливые поклонники уже сейчас могут узнать, кого же выбрал Егор Крид. В Сети был опубликован фрагмент передачи, который не оставляет сомнений в победительнице.

Короткий отрывок шоу демонстрирует, как певец Егор Крид, стоя на крыше небоскреба, вручает модели Дарье Клюкиной кольцо. Сама она в этот момент одета в свадебное платье. Девушка вытирает слезы, после чего пара подтверждает взаимную симпатию страстным поцелуем. Впрочем, до этого победительница на всякий случай успела уточнить: «Это правда?» и, получив согласие, бросилась в объятия новоиспеченного жениха.

Некоторых постоянных зрителей подобный финал программы привел в неистовство. Во-первых. пользователи Сети возмутились, что узнали развязку еще до того, как программа вышла в эфир. «Я хотела дождаться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «я так ждала вечера😡😡😡», «я ждала вечера вообще то», «зачем вы это выложили, какой смысл теперь смотреть», «Ну спасибо блин, а я смотреть собиралась», «НУ ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?», — возмущались комментаторы, подчас переходя на нецензурную брань.

Во-вторых, поклонников «Холостяка» возмутил выбор Егора Крида. По их мнению, Дарья Клюкина не достойна столь солидного жениха, тогда как ее соперница — Виктория Короткова — на этой позиции смотрелась бы куда достойнее. «Фу фу фу прям… беееееее», «Даша не достойна. Егор идиот», " я надеялась на победу Вики", — сокрушались пользователи Сети.

Масла в огонь добавил недавний скандал между Клюкиной и сестрой Крида Полиной Булаткиной. Девушка раскритиковала потенциальную невесту родственника, назвав ее лицемеркой и уличив в других грехах.