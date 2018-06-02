Приставы описали, как выглядит типичный неплательщик алиметров

Представители Федеральной Службы Судебных Приставов поделились с общественностью портретом типичного злостного неплательщика алиментов. Доклад чиновники приурочили к всемирному Дню защиты детей, который отмечался 1 июня, сообщает РБК.

Приставы отметили, что несмотря на то, что в последние годы всё больше детей остаётся с отцами, пока статистика по долговым обязанностям сильно не изменилась: на женщин приходится всего 17% всех случаев неуплаты алиментов.

Чаще всего злостно не платят деньги молодые родители от 30 до 42 лет. Примечательно, что бывшие супруги от 18 до 30 лет, как правило, платят алименты исправно.

По данным ФССП, за первые четыре месяца 2018 года был объявлен в розыск каждый 17-й неплательщик, и у каждого 20-го арестовали имущество.

Самым действенным способом вытребовать долги с родителей являются запрет покидать пределы России и управлять транспортным средством.

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