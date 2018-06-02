«Ожидание» Яны Романовой

В 2009 году питерский фотограф Яна Романова сняла своих спящих друзей, которые на тот момент ожидали рождения дочери. Ей так понравился результат, что Яна решила воплотить идею в фотосерии — с тех пор она запечатлела во сне 40 пар, ожидающих детей. Сначала это были друзья, затем друзья друзей и знакомые знакомых, а после Яна стала искать желающих поспать под взглядом фотоаппарата в соцсетях.

Яна рассказывает, что обычно приходила в квартиру героев съемки рано утром. Один из будущих родителей открывал дверь и вел фотографа на кухню. Яна ставила в спальне стремянку, а сама на кухне готовила фототехнику и ждала, пока пара уснет. Помимо спящих, на получившихся кадрах много мелких, но волнующих деталей — об этом говорит сама Яна. Кошки, планшеты, тапочки, постельное белье с гигантскими розами или символикой «Звездных войн», мягкие игрушки и так далее.

Яна Романова говорит, что любит документировать жизнь своего поколения в России и на постсоветском пространстве — поколения родившихся перед распадом Советского Союза. Сейчас эти люди, в том числе и многие Янины друзья, воспитывают или ждут детей.

За пять лет работы из проекта «Ожидание» были опубликованы во множестве изданий, среди которых «Русский репортер» и Slate. Снимки побывали на многих российских и зарубежных выставках.