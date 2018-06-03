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Красота 90-х: самые яркие супермодели конца XX века в фотоподборке Sputnik
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Красота 90-х: самые яркие супермодели конца XX века в фотоподборке Sputnik 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
Многие из супермоделей до сих пор продолжают будоражить умы. Смотрите в фотоленте, кто украшал модельный бизнес 90-х. Подборку подготовила редакция Sputnik Абхазия. Другие фото можно посмотреть здесь>>>
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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