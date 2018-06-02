Блогер Вера Афанасьева: Не будем рыть себе могилу ложкой и вилкой

Сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде.

Никогда не слышала, чтобы кто-то пожаловался: я так мало ем! Сожалеем, виним себя, но постоянно переедаем. И едим все подряд.

Мы зависимы от еды, и эта зависимость сильнее всех других, а встречается куда чаще алкоголизма и наркомании.

Спешу напомнить, что не хлебом единым жив человек, а еда — не только способ жить, но и способ умереть.

Умеренность хороша во всем, а важность умеренного питания особенно осознаёшь тогда, когда обнаруживаешь, что ты, стройный и красивый, скрылся в слишком большом и неприятном тебе теле.

Увы, обжорство — далеко не тайный порок, и именно оно чаще всех других делает нас не только нездоровыми, но и очевидно некрасивыми. Наш лишний вес, равно как и наше нездоровье находится совсем рядом — в холодильнике. А любовь к телевизору усиливает и любовь к холодильнику.

Как не есть лишнего и неполезного? Быть умным — вкушение пищи для ума отвлекает от поедания кулинарных произведений. Быть деятельным — едят больше всех ленивые, те, кому нечем заняться.

Слушать Пушкина: «Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом». От себя добавлю: и за завтраком. Помнить, что мы не хищники, а колбаса — это животное, помещённое в собственные кишки.

Разрезать пищу на множество кусков и спрашивать себя: а так ли я голоден, чтобы съесть сразу все? И ещё: если мы едим слишком много — что-то гложет нас изнутри.

И чтобы не злоупотреблять едой, нужно сначала привести в порядок свои мысли и чувства. Желаю всем душевного равновесия!