Сколько икон необходимо иметь в доме

В дореволюционной России понятие «красный угол» было известно каждому. Это было, пожалуй, самое главное место в доме — именно там находились домашние святыни: иконы, освящённая верба, сосуды со святой водой, церковные свечи и прочее.

Располагался «красный угол» обыкновенно в юго-восточной части жилища (подобно алтарю православного храма), и особо уважаемых гостей усаживали за стол именно в этой стороне — в самом почётном, самом красивом и ухоженном месте дома. Будучи символом храмового иконостаса, «красный угол» мог содержать довольно внушительное количество образов. Здесь всегда имелись иконы Христа и Богородицы, особо почитаемого в России святителя Николая и других святых.

Нет каких-то определённых канонических указаний о том, сколько и каких именно икон необходимо иметь христианам в своём доме, да и вообще — Церковь никак эти вопросы не регламентирует. Это дело личного выбора и предпочтений. Не стоит думать, что обилие всевозможных образов само собой сделает атмосферу дома более «благодатной», или магическим образом защитит от всяческих бед.

В советское время, в годы гонений на христианство, икон и вовсе было достать невозможно: иногда люди вырезали, например, репродукции из альбомов, наклеивали их на картон, вставляли в рамку — и молились. Ведь икона имеет вполне конкретное прикладное значение: она призвана помочь человеку сосредоточиться на молитве, на движении сердца к Богу — и только в этом её роль.

Если есть потребность частого молитвенного обращения к тому или иному святому, то, конечно, его образ будет совсем не лишним в иконостасе. Однако кому-то достаточно в доме лишь двух-трёх икон (например, Спасителя и Божьей Матери), а кому-то и вовсе — просто небольшого Распятия. Загромождённый бесчисленными «образками» домашний иконостас сам по себе ни в коей мере не способен освятить жилище или жизнь человека. Как и в случае с любой святыней, критерий «больше — лучше» здесь неприменим.