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Дворник ударом головы вырубил избивающего жену турка и попал на видео
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Дворник ударом головы вырубил избивающего жену турка и попал на видео 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Турции дворник спас женщину от избивающего ее мужа, протаранив того своей головой. Видео инцидента опубликовала газета Hurriyet Daily News.
По данным издания, конфликт между супругами возник после того, как они вышли из зала суда в Стамбуле, где слушается их бракоразводный процесс. На улице мужчина набросился на жену и стал избивать ее рулоном бумаги. Очевидцем сцены стал дворник: подумав, что в руках у турка палка, он поспешил обезвредить его и снес с ног одним ударом головы.
После случившегося обоих мужчин доставили в отделение полиции. Во время допроса муж не признал своей вины, заявив, что просто разыгрывал с супругой сцену, и обвинил дворника в нападении. «Он заявил на меня в полицию за то, что я избил его. Его отпустили, а меня допросили. Это обидело меня больше всего», — рассказал журналистам дворник Эмре Деребаши.
При этом он отметил, что не жалеет о случившемся, — считает, что так поступил бы любой нормальный человек.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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