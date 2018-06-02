Мужчина заступился за женщину в Турции и попал в полицейский участок

В Стамбуле прохожий вступился за женщину, которую на улице избивал мужчина. О попавшем на камеру видеонаблюдения инциденте сообщили в Hurriyet Daily News

По данным издания, мужчина избил свою бывшую жену после судебного слушания о разводе. Сначала он ударял ее бумажным рулоном по голове, затем повалил на тротуар. Через несколько секунд на него с разбегу набросился случайный свидетель происшествия, который не смог остаться равнодушным к происходящему. Он одним ударом головы повалил злоумышленника на землю.

Как уточнили в Hurriyet Daily News, человеком, заступившимся за женщину, оказался 29-летний дворник Эмре Деребаши. После того, как он обезвредил агрессора, прохожие вызвали полицию.

Известно, что в отделении полиции разведенный мужчина сказал, что не избивал свою жену, а она просто разыграла сцену, повалившись на землю. Кроме того экс-супруг потерпевшей решил сам выступить в роли истца и заявил в полицию о нападении на него дворника.

В результате, как отметили в Hurriyet Daily News, мужчину, избивавшего женщину, отпустили, а Деребаши допросили. «Это обидело меня больше всего», — посетовал он.

По признанию дворника, он подумал, что муж избивал жену палкой, а не бумагой. При этом он отметил, что ни о чем не сожалеет. «Я сделал то, что любой человек должен был сделать. Я против насилия, но я не мог просто стоять и смотреть, когда жертвой оказалась женщина. Я бы сделал это снова, если бы это повторилось», — сказал Деребаши.

В одном из офисов на северо‐востоке столицы напали на женщину. Бывшую 56-летнюю сотрудницу предприятия избил ее начальник. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что лишилась кошелька с личными вещами.