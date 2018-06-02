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106-летняя старушка поделилась секретом своего долголетия
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106-летняя старушка поделилась секретом своего долголетия 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Женщина ни разу не была на свидании, а в пабе впервые побывала только в 90 лет.
Долгожительница из Южного Йоркшира Мэделин Дай заявила, что достигнуть 106-летнего возраста ей удалось благодаря том, что она избегала всех стрессов, связанных с браком и отношениями.
Женщина рассказала, что она ни разу не была на свидании, а в пабе впервые побывала только в 90 лет. Она уточнила, что всю жизнь проработала переплетчицей книг и прожила в своей квартире до 103 лет, пока не травмировала ногу, и ей не понадобился личный уход. Мэделин Дай всегда была занята хлопотами по дому и даже сама вешала занавески сообщает Mirror.
Несмотря на то, что Мэделин переехала в дом престарелых, она все еще ходит без палки и любит болтать с другими постояльцами. 28 апреля она отпраздновала свой 106-летний юбилей, съездила в гости к родным, а затем устроила вечеринку для стариков в доме престарелых.
В ответ на вопросы о ее прошлых романах или браках, она всегда отвечает «У меня не было ни одного мужчины, поэтому я и дожила до такого возраста».
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