3 актрисы, которые написали книги и их нужно срочно прочитать

Как начать жизнь с нуля, понять свое предназначение, наладить питание и обрести баланс — об этом написано сотни книг психологами. Но, между тем, ни одна книга специалиста не вдохновит так, как успех реального человека. Тем более если это актриса Голливуда, чья жизнь кажется идеальной. Но нельзя спешить с выводами! Мы собрали 5 книг, написанные звездами, в которых они делятся личными историями взлетов и падений, а также дают советы по обретению гармонии.

Однажды, во время глубоко диалога с самой собой, актриса поняла: важно четко знать, в чем действительно нуждаются тело и душа, а также понимать, что приоритеты, навязанные обществом подходят далеко не всем. В своей книге Кейт Хадсон делится простыми наблюдениями и действительно ценными советами о том, как наладить все сферы своей жизни.

Ее методика включает четыре важных шага, которые легко применять:

— Умение слушать свое тело

— Правильное питание

— Движение, активность

— Самопознание, интуиция

Кэмерон Диас в последние годы практически отказалась от кинокарьеры и нашла себя в индустрии wellness. Звезда пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание, а также затевает откровенные разговоры о женском теле. Пару лет назад Кэмерон написала «Книгу о теле», которая буквально за несколько месяцев стала бестселлером по версии New York Times и разошлась огромными тиражами по всему миру. В своем произведение Кэмерон рассказывает историю поиска баланса, а также любви любви к самой себе. К слову, актриса не предлагает универсальных способов и не ставит конкретных целей, достижимых за неделю или за месяц. «Книга о теле» — это постепенный путь обретения здоровья, красоты и правильных ориентаций.

3. Тэри Хэтчер «Подгоревший тост и философия жизни»

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» и лауреат премии «Золотой Глобус» знает, как никто — все неудачи являются лучшими дорогами по обретению мудрости. Когда-то Тэри потребовалось пережить развод и период одинокого материнства, множество неудачных свиданий, время застоя в карьере и знаменательный сорокалетний юбилей, чтобы понять — счастье зависит от нас самих и в первую очередь от нашего отношения к жизни. В своей книге Хэтчер учит не соглашаться на «подгоревший тост», а всегда искать лучший вариант для самой себя. Книга наполнена вдохновляющими и откровенными рассказами актрисы, которые создают ощущение простого диалога с давно знакомой подругой.