Как реагирует Шон Мендес на их сравнение с Джастином Бибером.

Певца Шона Мендеса ещё с начала карьеры сравнивают с Джастином Бибером . Оба из Канады, когда-то начали свою карьеру в социальных сетях, элементарно — они оба красавчики, поэтому сходства определенно есть! Причём певцы реагируют на это совершенно спокойно.

А в одном интервью для Мендес признался, что для него быть чем-то похожим на Бибера — лучший комплимент.

«Единственное, о чем могут не знать люди, так это насколько я восхищаюсь Джастином. Не помню, говорил ли я ему, что он был моим главным источником вдохновения, когда я только начинал свою карьеру. Шон признаётся, что знает каждую песню Джастина и безмерно ему благодарен, ведь это именно он научил его рифмовать слова и подбирать ритм.

Мы уверены, Джастину самому такие слова приятны, ведь не каждому дано восхищать другого человека. И, что самое удивительное, теперь парни отлично общаются, а ведь когда-то Мендес об этом и подумать не мог.