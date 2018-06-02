Почему не стоит встречаться с русскими девушками: эти советы дают иностранцам

Русская девушка Марина Виноградова , работающая гидом и рассказывающая туристам о России, написала для сайта MatadorNetwork колонку на английском языке, адресованную иностранцам, о том, почему никогда не стоит встречаться с русскими девушками. Предлагаем вашему вниманию этот ироничный, но местами очень точный и правдивый очерк.

rustoria.ru 1. Они слишком красивы

Для большинства российских девушек жизнь — это подиум, поэтому они всегда должны выглядеть на пять с плюсом, даже если вышли забрать газету из почтового ящика или прогуляться с собакой. Моя подруга Саша носит высокие каблуки каждый день и совершенно не переживает, что это неудобно. Главное — красиво!

За пять лет учебы она ни разу не появилась на занятиях в одной и той же одежде дважды. Когда я спросила, почему она столько внимания уделяет своей внешности, Саша ответила: «А почему я не должна выглядеть хорошо? Красота — это сила и уважение. Никто с первого взгляда не оценит твой богатый внутренний мир».

Тот факт, что русские девушки всегда хорошо выглядят, при ближайшем рассмотрении кажется пугающим. Ведь если вы собираетесь выходить куда-то вместе с ней, то должны приложить много усилий, чтобы выглядеть прилично на ее фоне. В противном случае все будут глазеть на вас и задаваться вопросом: что эта милашка делает рядом с этим страшилищем?

2. Преданность — это не всегда хорошо

Русская девушка будет для вас самой преданной подругой, лучшим советчиком, грамотным критиком и даже личным врачом, если вы заболеете. Женщины в России заботливые и нежные, они всегда готовы подставить вам плечо и вместе пройти через любые невзгоды. Лучший пример верности русских женщин — жены декабристов. В XIX веке в России дворяне взбунтовались против царя. За это их отправили в пожизненную ссылку в Сибирь. Их жены добровольно отправились за ними и разделили все тяготы жизни в холодных, пустынных землях.

Русская девушка верит, что ее партнер — лучший человек на земле: самый талантливый, самый сильный, самый умный. Она искренне так думает потому, что ценит себя весьма высоко. А если уж она считает себя королевой, то в пару себе могла выбрать только короля и относиться к нему будет соответственно, как к царской особе — с уважением, заботой, любовью и поддержкой. Но если вы считаете преданность слишком скучной, лучше не встречайтесь с русскими девушками.

3. У вас появится русская теща

Русские тесть и теща — это очень опасно. В первую очередь для вашего здоровья. Потому что дома у родителей вашей девушки будет всегда накрыт стол, полный странной еды: супы, мясо, супы с мясом, салаты, наполовину состоящие из майонеза, картофель, еще больше картофеля, блины с фаршем и торт на десерт.

Не закончить трапезу — невежливо, поэтому вам придется съесть всё это. Нет, правда, ВСЁ! И если вы ждете помощи от своей любимой, то не надейтесь: гостей у русских принято кормить наповал. Поэтому она, скорее всего, вместо того чтобы спасти вас от этого безумия, предложит второй кусочек пирога.

И не забудьте об инициации: папа вашей девушки, скорее всего, будет вас испытывать разными способами, чтобы удостовериться, что вы достойны встречаться с его драгоценной дочерью. Например, мой друг Жак должен был распить с отцом своей девушки полную бутылку водки, иначе его бы сочли слабаком. К счастью, он прошел испытание, и нам пришлось отпраздновать это событие еще одним тортом.

4. Они слишком независимы

Российский поэт XIX века Николай Некрасов как-то написал: «Русская женщина коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Этот мощный образ независимой женщины, которой на самом деле не нужна от мужчин ни помощь, ни защита, во многом правдив. Девушки в России не верят в идеальные отношения и думают, что, даже если нашли своего принца, должны быть в состоянии сами себя обеспечить.

Карьера и получение второго высшего образования для многих из них гораздо привлекательнее поисков того, кто будет ценить твою индивидуальность и свободу. Русские женщины независимы и очень упрямы. Даже, пожалуй, слишком. С другой стороны, ее боевой характер поможет вам обоим преодолеть трудные времена.

5. Ее высокие ожидания

Русские женщины очень требовательны. Они хотят не просто парня, который будет любить их до безумия. Они хотят лучшего мужчину в мире, который при этом любит их до безумия. Она ждет, что вы будете вести себя как джентльмен: открывать перед ней двери, помогать надеть пальто, дарить цветы на свидании. Так что если вы не из этого типа мужчин, не стоит даже пытаться построить отношения с русской.

И всегда будьте в ее глазах рыцарем без страха и упрека: уступайте место в транспорте пожилым людям, спасите котенка от бродячих собак. Однажды я встретил человека, который прыгнул в канализацию, чтобы вытащить упавших в люк крошечных утят. В глазах своей девушки он был настоящим героем.

6. Вам придется растопить лед в отношениях

Россияне привыкли держать дистанцию, прежде чем сблизиться с кем-то из новых знакомых. Русская девушка будет казаться Снежной Королевой, даже если по уши влюблена в вас (особенно если по уши влюблена!).

Мой коллега по работе Пол, который встречается с девушкой из Москвы, как-то рассказывал: «Когда мы начали встречаться, между нами была стена изо льда. Казалось, она не хочет открыться мне или хотя бы подпустить ближе к себе. Но медленно, шаг за шагом, я смог растопить лед и обнаружил, что под ним скрывается самый любящий и заботливый человек в мире».

7. Русская еда Для многих российских женщин вкусный ужин — это способ продемонстрировать свою любовь, так что будьте готовы к ее кулинарным экспериментам. Сначала русская еда может показаться совершенно нормальной и даже немного скучной. Но если вы начнете питаться русской едой постоянно, а не только во время визитов к ее родителям, то у вас будет возникать все больше и больше вопросов.

Что это за странный фиолетовый салат? Свекла с селедкой? Блины с икрой? Почему она кладет капусту во все блюда? Сколько видов солений существует на земле? Что это за ржаной хлебный напиток? Вы можете ненавидеть большинство блюд, но наверняка найдете для себя что-то по-настоящему вкусное. Например, один мой знакомый очень любит салат оливье. По его словам, это потому, что в нем нет капусты.