Ещё
Действительно ли растяжка перед занятием спортом помогает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Действительно ли растяжка перед занятием спортом помогает 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Руку через грудь, тянем, считаем до двадцати, а затем проделываем те же манипуляции с другой конечностью. Потом наклон и коснуться руками пола. Знакомо? Так разминаются десятилетиями. Считается, что подобные движения могут уберечь от травм.
В действительности, увы, все немного сложнее. Разберемся более детально. Конечно, обезопасить вас полностью такая разминка никак не сможет. Если вы долго не занимались спортом — тем более.
Однако если ее выполнять систематически, то рано или поздно она сделает ваши мышцы более гибкими, и в конечном итоге тело станет более «управляемым». Это уменьшит вероятность травм и неприятных болевых ощущений.
Считается также, что статическая растяжка может быть бесполезна перед спокойным бегом: во время таких тренировок ее роль выполняет обычная амплитуда движений.
Naked-Science.ru: последние новости
Один день из жизни древнего афинянина Ученые «отключили» у мышей тягу к сладкому Работают ли эфирные масла
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?8
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ110
Что говорит о женщине форма ее груди20
Что вам не простят ваши дети: тест8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение