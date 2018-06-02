Действительно ли растяжка перед занятием спортом помогает

Руку через грудь, тянем, считаем до двадцати, а затем проделываем те же манипуляции с другой конечностью. Потом наклон и коснуться руками пола. Знакомо? Так разминаются десятилетиями. Считается, что подобные движения могут уберечь от травм.

В действительности, увы, все немного сложнее. Разберемся более детально. Конечно, обезопасить вас полностью такая разминка никак не сможет. Если вы долго не занимались спортом — тем более.

Однако если ее выполнять систематически, то рано или поздно она сделает ваши мышцы более гибкими, и в конечном итоге тело станет более «управляемым». Это уменьшит вероятность травм и неприятных болевых ощущений.

Считается также, что статическая растяжка может быть бесполезна перед спокойным бегом: во время таких тренировок ее роль выполняет обычная амплитуда движений.