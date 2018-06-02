Жемчуг в Нячанге: все, что нужно знать

Жемчуг в Нячанге продается повсеместно: от уличных лавок до брендовых магазинов. Это один из самых популярных и желанных сувениров на берегу Восточно-Вьетнамского моря

Спрос рождает не только предложение, но и множество мошенников, видящих толпы наивных туристов и несложный способ облегчить их кошельки. Ведь за сотни лет добычи жемчуг породил целую науку о себе со своими терминологией и техникой. А потому тема эта кажется неподъемной, особенно для тех, кто таких камушков отродясь в руках не держал. Но вам вовсе не обязательно все это знать, чтобы выбрать качественный жемчуг в Нячанге. Необходимым для этого минимумом теории с нами поделится Валерия Хилько, менеджер магазина Princess Jewelry.

Почему жемчуг надо покупать именно во Вьетнаме?

Родиной жемчужного промысла считают Китай. Тем не менее, вьетнамские ювелирные салоны пользуются у туристов из Поднебесной неугасающей популярностью. Казалось бы, им ли, «спецам», не знать, что внешне вьетнамский жемчуг ни чем не отличается от китайского, тайского или японского?

Внешне, может, и не отличается. Зато очень выгодно отличается ценой.

В русскоязычном интернете жемчуг смежных характеристик стоит в 3-4 раза дороже, чем во Вьетнаме,

— объясняет Валерия.

Самая дешевая нить классической длины стоит в Princess от $10. Даже за эту цену можно приобрести натуральный речной жемчуг в Нячанге. Но тут уж сами смотрите, что вам нужно: недорогой сувенир для друга или шикарный подарок самой себе. Разумеется, никто не продаст вам второе за $10. Ну, разве что, не обремененный лишней совестью уличный торговец. Цена же украшения с качественным жемчугом в приличном магазине колеблется между $60 и $100.

Как не купить подделку?

Хоть Вьетнам и производит жемчуг, уличному торговцу все-таки выгоднее толкнуть вам вместо него какую-нибудь бижутерию. К счастью, способов отличить настоящий жемчуг от подделки достаточно много.

Для начала: уберите подальше зажигалки и пилочки! Да, на многих сайтах советуют проверять жемчуг огнем (настоящий не загорится) или царапанием (перламутр сойдет, а царапина не останется). Но делать так до покупки, во-первых, просто неприлично. А, во-вторых — вредно для камня.

— Экстремальный перепад температур и царапание уменьшают его срок службы. Вы уничтожаете драгоценный блестящий слой перламутра, которым год за годом моллюск с любовью обертывал вашу жемчужину. Это самое важное в жемчуге, его красота и ценность, — объясняет Валерия, и подсказывает более современный метод. Чтобы проверить камень, достаточно провести им по нижнему зубу. Вы должны почувствовать неприятную шероховатость. Этим простым методом пользуются все профессионалы. Искусственный же жемчуг скользит и не «цепляется за зуб».

— Princess Jewelry при покупке выдает на весь жемчуг сертификат качества, который гарантирует подлинность жемчуга. И если, купив жемчуг, вы решите все-таки потереть или поджечь камень в присутствии продавца, мы готовы вернуть вам стоимость в 10-ти кратном размере, если он окажется ненастоящим, — добавляет Валерия.

Еще можно добавить, что настоящий жемчуг при падении на твердую поверхность несколько раз подпрыгнет. Но чтобы на это посмотреть, придется снимать его с нити. Так что лучше, все-таки, на зуб.

Как определить качество жемчуга?

Даже если вы знаете, как отличить подделку, есть риск приобрести жемчуг сомнительного качества за баснословную сумму. Чтобы этого не случилось, нужно знать, какой жемчуг считают качественным.

Разводчики жемчужниц назначают цену своим камням в зависимости от нескольких параметров. В первую очередь — это место добычи. Морской всегда будет стоить на порядок дороже речного. Есть еще дикий жемчуг, который добыли в океане, а не на ферме. Но гоняться за ним не следует, его добыча официально запрещена с 1954 г. во всем мире. В наше время его можно увидеть разве что на аукционе уровня Christie’s — такие камешки попадаются крайне редко и стоят бешеных денег. Выращенный на ферме камень ничуть не менее настоящий — он сформировался в таком же моллюске. Стоит отметить еще и то, что «природная» жемчужина может получиться какой угодно, а фермеры делают все, чтобы их камешки были круглыми и красивыми.

Помимо места происхождения при оценке жемчуга учитывается еще несколько моментов:

Блеск — должен как будто исходить из самой жемчужины, а не просто пробегаться бликом по поверхности;

Форма — дороже всего стоят идеально круглые камни. Есть еще в форме риса, капли, груши, кукурузного семечка — такие стоят подешевле. Жемчуг неправильной формы называют барочным, и в последнее время украшения с ним начали входить в моду. Но стоит он все равно дешевле «правильного»;

Цвет — зависит от моллюска. Классическим считается белый круглый жемчуг. Бывает еще черный, баклажановый, серый, розовый, бензиновый — эти могут стоить дороже;

Гладкость поверхности — проверяют, прокатывая камень по плоскости. Тут все просто — чем меньше неровностей, тем дороже.

Ядро — его вкладывают моллюску в раковину, чтобы тот начал производить перламутр, огораживая инородный предмет от своей нежной плоти. Чем больше перламутра, тем сильнее блеск жемчуга!

Надо понимать, что жемчуг — драгоценный камень. Он имеет колоссальный разбег цен, исходя из вышеперечисленных характеристик. Даже речной жемчуг идеального качества может стоить несколько тысяч долларов и внешне не отличаться от морского. Так же, как и морской, может быть низкого качества или неправильной формы. Ведь это природа, ей не прикажешь «делать» только сферичные бездефектные жемчужины, — объясняет Валерия.

Что можно купить в Нячанге?

Итак, теории у нас достаточно. Переходим к самому приятному — ассортимент.

Жемчуг в Нячанге преимущественно вьетнамского происхождения — его везут сюда с острова Фукуок или бухты Ха Лонг.

Что касается видов, то в ювелирном салоне Princess есть жемчуг всевозможных форм и размеров. Морской и речной. Дорогой и дешевый. Цвета — белый, розовый, серый, золотой, черный. Как мы уже писали, единственной проблемой, с которой вы столкнетесь в магазинах этой сети, является невероятно большой ассортимент.

Пришли в магазин за нестареющей классикой — качественным белым жемчугом? Тогда вам понравятся украшения из серии «Лагуна». Кольца и серьги, в которых ничего не отвлекает от блеска камней, подчеркнут не только ваши элегантность и красоту, но и ваш хороший вкус. Среди украшений из коллекции «Лагуна» — роскошные вечерние варианты, где жемчуг выглядит изысканно и утонченно, а также лаконичные стильные аксессуары на каждый день.

Хотите чего-то более экзотического? Тогда, возможно, вам понравятся камни из коллекции «Мой океан». В ее основе самый красивый жемчуг мира — культовый блестящий жемчуг Акойя, великолепный черный морской жемчуг Таити и редчайший золотой жемчуг Южных Морей, который ценится не меньше бриллиантов. Эти камни выращивают в раковинах моллюсков особого вида, и то, что получается на выходе оригинально и неповторимо, как отпечаток пальца. Любая из этих экзотичных жемчужин может стать вашей и только вашей.

Ну а визитной карточкой Princess стали экстравагантные украшения из коллекции «Кораллы», объединившие в себе неувядающую белоснежную классику и экзотичность серебряной оправы, покрытой черным родием, которая еще сильнее подчеркивает цвет и блеск камня. Со временем жемчужный хит дизайнерам удалось воплотить и с цветными драгоценными камнями.

А самое приятное, что Princess Jewelry дает гарантию на украшения — 5 лет. Сюда входят бесплатный ремонт и чистка украшений. Кроме того, при покупке каждому покупателю выдается сертификат качества и брошюрка с советами по уходу за жемчугом. Все изделия упаковываются в коробки с мягкой тканью или обивкой внутри, предназначенные для их безопасного хранения.

Ну и — куда без этого — акции! При покупке от 100$, вы получаете 30% на все нити жемчуга — бусы и браслеты. И еще одно ограниченное предложение: при покупке морской жемчужины, вы получаете в подарок золотую цепочку для нее.

В общем, как видите, купить качественный жемчуг в Нячанге тоже несложно. Главное, знать где. Но вы-то уже знаете, не так ли?

Автор: Никита Гребенников