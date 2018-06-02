Все серьезно? Хайди Клум отметила день рождения с Томом Каулитцем и своими детьми

Кажется, отношения Хайди Клум и Тома Каулитца (28) становятся все серьезнее. Вчера модель отмечала день рождения — ей исполнилось 45 лет.

Отпраздновать Клум решила в компании своих детей и возлюбленного. Папарацци заметили звезд у входа в ресторан Via Veneto в Санта-Монике. Видимо, Хайди уже успела познакомить Тома со своей семьей.

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Впервые о романе модели и гитариста группы Tokio Hotel заговорили в марте: тогда их застали на свидании в Лос-Анджелесе. А уже на Каннском фестивале состоялся первый официальный выход пары.

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Напомним, Хайди 8 лет была замужем за певцом Силом (55) (с 2004-го по 2012 год), у них трое общих детей: Генри (12), Йохан (11) и Лу (8). Также модель воспитывает дочь Хелен (13) от бизнесмена Флавио Биаторе (68). Ну а последние три года Клум встречалась с Вито Шнабелем (31), но в прошлом сентябре пара рассталась.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-serezno-hajdi-klum-otmetila-den-rozhdeniya-s-tomom-kaulittsem-i-svoimi-detmi/