«Эстетика на грани эротики»: снимок Оксаны Федоровой произвел фурор

Известная телеведущая и признанная красавица Оксана Федорова произвела настоящий фурор в социальной сети, когда опубликовала довольно пикантный снимок в личном микроблоге. Обладательница титула «Мисс Вселенная 2002» показала свою безупречную фигуру, стоя под проливным дождем.

Оксана Федорова в отличие от большинства своих коллег крайне редко демонстрирует в социальной сети свои пикантные снимки. Телеведущая, завоевавшая 16 лет назад желанный для многих женщин титул «Мисс Вселенная», вовсе не стремится доказать окружающим, что невзирая на минувшие годы и две беременности, она все еще является эффектной красавицей. Поэтому новая публикация знаменитой брюнетки вызвала настоящий ажиотаж среди ее поклонников, ведь на снимке Оксана позирует, стоя под проливным дождем в одной лишь рубашке, явно позаимствованной из гардероба мужа.

«Лето — это маленькая жизнь, давайте проживём его счастливо!», — призывает под публикацией своих подписчиков Федорова. Трудно сказать, что именно сыграло решающую роль в восторженных откликах посторонних людей, оставленных под снимком теледивы. То ли это романтика летнего дождя, то ли счастье, написанное на лице модели, а может быть и пикантность самого снимка, которая так несвойственна обычно серьезной Оксане.

«Какая красавица! Фигура потрясающая, не убавить, не прибавить! Оксана прекрасна, совершенна и эстетична!» «Такое красивое, живое фото! Вы прекрасны!» «Оксана, фото супер! Вы умница и красавица!» «Обалденное фото! Как глоток свежего воздуха!» «Потрясающая фигура! Неповторимая красота! Эстетика на грани эротики», — восхищенно писали интернет-пользователи. 40-летняя Оксана Федорова не скрывает, что секрет ее красоты довольно прост. Телеведущая уверена — главную роль в женской внешности играет крепкий здоровый сон, в котором себе отказывать ни в коем случае нельзя.