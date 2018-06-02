Экстрасенсы пытаются найти девочку, которая пропала на Кузбассе

Экстрасенсы рассказали, где искать Машу Перевозчикову. Девочка пропала 29 мая на Кузбассе.

Экстрасенс Анатолий Леденев изучил фотографию девочки и уверен, что она жива, но может находиться без сознания. Леденев увидел, где Маша может находиться. И даже предполагает, что там уже проходили поисковики, но не заметили ребенка.

Источник фото: телеканал «360»

Экстрасенс несколько раз брался за сканирование фотографии Маши, которую мы распечатали для него. И каждый раз картина становилась более детальной. Он считает, что девочка упала в яму и не может оттуда выбраться.

«Вот здесь поле, дома сзади, лес и водоемы идут. Сзади река что ли. Там ее не нашли. У меня такое ощущение», — рассказал Анатолий Леденев, экстрасенс

К работе по поиску девочки Леденев привлек своих друзей-экстрасенсов. Вместе они попытались восстановить картину того, как Маша ушла из дома.

Источник фото: телеканал «360»

«Тропинка вперед идет. Дома остались позади — 5-6 километров. И с левой стороны там ни то шахта, ни то какой-то провал. И показали — кубарем летит. Слева будто какая-то выработка. Два холма уже немного заросшие. И перед холмами провал или шахта, я не знаю. Кран или что-то такое стоит со стороны холмов. Очень похоже на кран, но я не знаю, что это такое. И прямо перед холмами этот провал, яма, я не знаю, что это такое», — сказал экстрасенс.

«Мнение одного иногда ошибочно. Я считаю, что если мы ее найдем, а я знаю, что мы ее найдем. Мне показалась цифра «4». Как ее расшифровывать? Это может быть и 4 число — завтра. Это может быть через 4 недели — месяц», — сказал Леденев.

Ясновидящий Антон Арбатский тоже считает, что девочку найдут. И сделает это собака.

Источник фото: телеканал «360»

«Показывают камеру, которая сняла это (как девочку похищают). Есть еще время. Мне показывают, что собака найдет след. Нужно собаку. Если стоять лицом от дома, идти нужно в левую сторону. Там есть заброшенная шахта», — сказал Антон Арбатский ясновидящий, хиромант

Попытку увидеть девочку сделала и Марина Зуева

«Я ее не вижу. Идет будто удушье. И холмы. Не равнина, а холмы. Но я не поисковик», — сказала Марина Зуева, экстрасенс.

Источник фото: телеканал «360»