Символ власти: как вести себя в новом коллективе

Быть руководителем всегда непросто, а на новом месте ― еще сложнее. За 15 лет работы в рекрутинге у меня был не один переход в новую компанию, и каждый раз приходилось приспосабливаться к новому коллективу. Сейчас я гораздо спокойнее отношусь к таким ситуациям ― модель поведения отточена, действия доведены до автоматизма. Однако я знаю, какие эмоции испытывает руководитель на новом месте. Поэтому хочу поделиться несколькими советами, способными облегчить процесс адаптации и повысить его эффективность. Все они основаны на многолетних наблюдениях, поэтому будьте уверены ― они отлично работают.

Не торопитесь сближаться

Это правило очень «жизненное», применимое к любой сфере отношений ― от личных до рабочих. Приходя в новую компанию, многие слишком быстро сближаются с людьми, которые проявляют к ним интерес. Я бы сказала, что это довольно поспешный шаг. Всегда нужно время, чтобы разобраться, «кто есть кто». Ваш новый товарищ вполне может оказаться аутсайдером или изгоем, сотрудником с весьма неоднозначной репутацией, который ищет себе союзников. Ваша еще не сформированная репутация может быть испорчена с самого начала. Поэтому сначала стоит присмотреться к сотрудникам и понять, кто играет в коллективе какую роль, а потом уже принимать решение, с кем устанавливать более дружеские отношения.

Будьте внимательнее к деталям

Подход «с места в карьер» на новом месте или в новой должности для решения рабочих вопросов не подходит. Каждая компания развивается по-своему, поэтому всегда нужно проанализировать ― почему возникла та или иная проблема, как ее пытались решать до вас, почему не получилось, почему решили так, а не иначе, и так далее. Попробуйте организовать собрание, пригласив тех, кто принимал участие в решении проблемы, ― «сухие» отчеты станут гораздо понятнее, а совместное обсуждение с коллегами может привести к появлению новых идей по ее устранению. За дополнительной информацией можно обратиться к нужным сотрудникам лично ― и паззл окончательно сложится, а личный контакт будет установлен. В противном же случае вы можете совершить ошибку, исправить которую в этой компании вы просто не успеете ― первый же провал может стать вашим последним проектом.

Не критикуйте все, что было «до вас»

Критика результатов работы предыдущего руководителя и его проектов никогда не пойдет на пользу вашему имиджу и неважно, насколько ваш опыт и квалификация превышают те же характеристики предыдущего руководителя, насколько хороши в действительности были его результаты. Это верный способ вызвать негативные эмоции у некоторых сотрудников, лояльных к прежнему руководству: если кто-то пока наблюдает за вашими действиями, найдется и тот, кто будет ждать вашего промаха, а то и поспособствует ему. Будьте осмотрительнее в своих суждениях.

Не пытайтесь понравиться

Будьте открыты, предсказуемы и дружелюбны. Для конструктивного взаимодействия этого вполне достаточно. Иногда, в надежде на поддержку со стороны сотрудников, руководители начинают юлить, обещать какие-то привилегии ― это все краткосрочное и ненадежное сотрудничество. Безусловно, сторонники и последователи всегда пригодятся, поэтому постарайтесь определить, кто готов вас поддержать. Это могут быть люди, чьи взгляды и подходы совпадают с вашими, или просто дружелюбные подчиненные. Будет идеально, если вы сможете заручиться поддержкой неформальных лидеров или «агентов влияния». Такие люди есть почти в каждом коллективе, и их слово всегда имеет вес, поэтому их поддержка окажет влияние на создание вашего имиджа. Самый легкий способ завоевать их доверие — пообщаться в неформальной обстановке. Выявить «агентов влияния» можно не сразу, но вы быстро разберетесь — чаще всего ими оказываются сотрудники, имеющие доступ к начальству: помощники генеральных директоров или «старички» компании.

Установите «правила игры»

Смена руководителя всегда вызывает массу вопросов и опасений у сотрудников. Важно в первые же дни «обозначить свою позицию», рассказать, какие цели и задачи вы ставите перед собой и командой, а каких действий от вас не стоит ожидать. Это поможет людям лучше понять, что их ждет. Учитывайте ценности и корпоративную культуру компании, не акцентируя внимания на ваших собственных предпочтениях — такой подход лишь вызовет ощущение диссонанса у подчиненных. Постарайтесь встретиться с каждым сотрудником лично — это отличная возможность задать интересующие вас вопросы, получить на них более развернутые ответы и наладить отношения.

Развивайте эмоциональный интеллект

Развитие эмоционального интеллекта — важнейшая составляющая успешной интеграции в новый коллектив. Человек с развитым эмоциональным интеллектом умеет найти подход к самым разным людям, заводить долгосрочные личные и рабочие отношения, обращать на себя внимание. Именно такие люди имеют влияние на окружающих и становятся успешными. Умение чувствовать сотрудников, различать темперамент и намерения каждого, дифференцировать бесцельные споры от конструктивных обсуждений, ставить себя на место другого и многие другие навыки значительно облегчат процессы коммуникации с новыми подчиненными. Эмоциональный интеллект поможет вам мирно разрешать конфликты и объединять людей, причем не только на работе, но и в других сферах жизни.

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