3-й день «Кинотавра»: cияющая Бондарчук под руку с молодым возлюбленным, воркующие Собчак и Виторган и другие звезды на показе конкурсных… 

Третий день 29-го фестиваля «Кинотавр» ознаменовался громкими и звездными премьерами двух лент основного конкурса.
В 7 часов вечера к зимнему театру стали съезжаться селебрити, чтобы оценить картину «Мира». Знаменитости во главе с Оксаной Акиньшиной и Марией Шалаевой проследовали по красной ковровой дорожке под громкие щелчки затворов фотоаппаратов.
Спустя два часа подоспела новая порция звезд. Увидеть ленту «Временные трудности» с Иваном Охлобыстином в главной роли, пришло такое большое количество звезд, что глаза разбегались: Светлана Бондарчук с молодым возлюбленным Сергеем Табуновым, супруги Ксения Собчак и Максим Виторган, а также очаровательные Наталья Бардо и Валерия Дергилева и многие другие. Дергилева, к слову, исполнила одну из главных ролей в фильме «Дар», который вошел в программу «Дебют».
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru