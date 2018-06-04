Ещё
3-й день «Кинотавра»: cияющая Бондарчук под руку с молодым возлюбленным, воркующие Собчак и Виторган и другие звезды на показе конкурсных…
Далее:
Читайте также:
Ещё

3-й день «Кинотавра»: cияющая Бондарчук под руку с молодым возлюбленным, воркующие Собчак и Виторган и другие звезды на показе конкурсных… 

WMJ.ru 50 минут назад
Фото: WMJ.ru
Третий день 29-го фестиваля «Кинотавр» ознаменовался громкими и звездными премьерами двух лент основного конкурса.
В 7 часов вечера к зимнему театру стали съезжаться селебрити, чтобы оценить картину «Мира». Знаменитости во главе с Оксаной Акиньшиной и Марией Шалаевой проследовали по красной ковровой дорожке под громкие щелчки затворов фотоаппаратов.
Спустя два часа подоспела новая порция звезд. Увидеть ленту «Временные трудности» с Иваном Охлобыстином в главной роли, пришло такое большое количество звезд, что глаза разбегались: Светлана Бондарчук с молодым возлюбленным Сергеем Табуновым, супруги Ксения Собчак и Максим Виторган, а также очаровательные Наталья Бардо и Валерия Дергилева и многие другие. Дергилева, к слову, исполнила одну из главных ролей в фильме «Дар», который вошел в программу «Дебют».
Больше фото о том, как прошел третий день 29-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи смотри в нашей фотогаларее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
WMJ.ru: последние новости
И на ее улице праздник: вечно одинокая Кендалл Дженнер закрутила роман с баскетболистом Невеста — копия сестры Никки, белые наряды и торжество на острове: Бэррон Хилтон женился на возлюбленной-писательнице «Я безумно счастлива!» Звезде «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой удалили трубку из горла
Женский форум  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда Playboy показала, какой была до операций4
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»137
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой25
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение