Ещё
4-й день «Кинотавра»: роскошная Андреева с новой стрижкой, дерзкая Дитковските в мини-шортах на дорожке и объявление победителя конкурса «Короткий метр»
Далее:
Читайте также:
Ещё

4-й день «Кинотавра»: роскошная Андреева с новой стрижкой, дерзкая Дитковските в мини-шортах на дорожке и объявление победителя конкурса «Короткий метр» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Четвертый день фестиваля «Кинотавр» стал пока, пожалуй, одним из самых насыщенных.
5 июня к часу дня на дорожку зимнего театра стали собираться звезды, чтобы посмотреть десять короткометражных фильмов, борющихся за звание лучшего. Одними из первых прибыли влюбленные Федор Бондарчук и Паулина Андреева, продемонстрировавшая новую стрижку — удлиненное каре, а также Оксана Акиньшина и Мария Шалаева. Последняя, к слову, выступила режиссером одной из конкурсных картин «Развод».
После показа коротко метра и фильма программы дебют «Двое», селебрити собрались, чтобы посмотреть картину «Ван гоги» с Алексеем Серебряниковым в главной роли. И Федор Бондарчук вместе с Паулиной Андреевой снова были одними из первых зрителей. Актриса, кстати, сменила джинсы и футболку на черное платье-комбинацию, накидку кимоно и босоножки. Также были замечены Агния Дитковските, Аглая Тарасова, Ксения Собчак и Максим Виторган, Дмитрий Дюжев с супругой, Наталья Бардо и многие другие. Позже, этим же составом знаменитости посмотрели еще один фильм «Два билета домой», вошедший в программу «Дебют».
В 11 вечера на пляже гостиницы «Жемчужина» состоялась церемония закрытия конкурса «Кинотавр. Короткий метр», победителем которого стал фильм «Календарь» Игоря Поплаухина. После вручения диплома и общей фото всех участников, гости вечера смогли насладиться прохладительными напитками и зажечь под выступление группы Easy M.
Больше фото о том, как прошел четвертый день «Кинотавра», смотри в нашей фотогалерее.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
WMJ.ru: последние новости
Чем полезны жизненные кризисы и как из них выходить 35-летняя Ксения Бородина перестала носить обручальное кольцо, спровоцировав слухи о проблемах в браке Во сколько обойдутся Нюше VIP-роды и где она решила рожать первенца
Женский форум  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовь без пола: звезды, сменившие ориентацию46
Ужасающие фото звезд до и после пластики19
Девушка, которой муж отрубил руки, о жизни после20
Звезды, потерявшие всякий стыд5
Изнемогающая Валерия попросила помощи21
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение