4-й день «Кинотавра»: роскошная Андреева с новой стрижкой, дерзкая Дитковските в мини-шортах на дорожке и объявление победителя конкурса «Короткий метр» 

Четвертый день фестиваля «Кинотавр» стал пока, пожалуй, одним из самых насыщенных.
5 июня к часу дня на дорожку зимнего театра стали собираться звезды, чтобы посмотреть десять короткометражных фильмов, борющихся за звание лучшего. Одними из первых прибыли влюбленные Федор Бондарчук и Паулина Андреева, продемонстрировавшая новую стрижку — удлиненное каре, а также Оксана Акиньшина и Мария Шалаева. Последняя, к слову, выступила режиссером одной из конкурсных картин «Развод».
После показа коротко метра и фильма программы дебют «Двое», селебрити собрались, чтобы посмотреть картину «Ван гоги» с Алексеем Серебряниковым в главной роли. И Федор Бондарчук вместе с Паулиной Андреевой снова были одними из первых зрителей. Актриса, кстати, сменила джинсы и футболку на черное платье-комбинацию, накидку кимоно и босоножки. Также были замечены Агния Дитковските, Аглая Тарасова, Ксения Собчак и Максим Виторган, Дмитрий Дюжев с супругой, Наталья Бардо и многие другие. Позже, этим же составом знаменитости посмотрели еще один фильм «Два билета домой», вошедший в программу «Дебют».
В 11 вечера на пляже гостиницы «Жемчужина» состоялась церемония закрытия конкурса «Кинотавр. Короткий метр», победителем которого стал фильм «Календарь» Игоря Поплаухина. После вручения диплома и общей фото всех участников, гости вечера смогли насладиться прохладительными напитками и зажечь под выступление группы Easy M.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru