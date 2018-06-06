4-й день «Кинотавра»: роскошная Андреева с новой стрижкой, дерзкая Дитковските в мини-шортах на дорожке и объявление победителя конкурса «Короткий метр»

Четвертый день фестиваля «Кинотавр» стал пока, пожалуй, одним из самых насыщенных.

В 11 вечера на пляже гостиницы «Жемчужина» состоялась церемония закрытия конкурса «Кинотавр. Короткий метр», победителем которого стал фильм «Календарь» Игоря Поплаухина . После вручения диплома и общей фото всех участников, гости вечера смогли насладиться прохладительными напитками и зажечь под выступление группы Easy M.

Больше фото о том, как прошел четвертый день «Кинотавра», смотри в нашей фотогалерее.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru