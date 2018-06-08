Бондарчук столкнулся с женой на «Кинотавре»

Они объявили о расставании более двух лет назад. С тех пор Федор Бондарчук регулярно появляется на светских мероприятиях в компании возлюбленной, актрисы Паулины Андреевой , а Светлана Бондарчук в последнее время выходит в паре с фотографом Сергеем Табуновым. Но как выясняется, Федора и Светлану до сих пор связывает очень много общего и это не только дети и внуки.

На днях Бондарчуки прибыли на кинофестиваль «Кинотавр». Причем Федор появился без Паулины, зато Светлана прошлась по ковровой дорожке в паре с Табуновым.

Публикация от Sveta R (@a030aa)

1 Июн 2018 в 10:28 PDT По слухам, сейчас Андреева ждет ребенка. Федор очень рад и чувствует себя счастливым, однако режиссер до сих пор не оформил развод.