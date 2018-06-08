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Бондарчук столкнулся с женой на «Кинотавре»
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Бондарчук столкнулся с женой на «Кинотавре» 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Они объявили о расставании более двух лет назад. С тех пор Федор Бондарчук регулярно появляется на светских мероприятиях в компании возлюбленной, актрисы Паулины Андреевой, а Светлана Бондарчук в последнее время выходит в паре с фотографом Сергеем Табуновым. Но как выясняется, Федора и Светлану до сих пор связывает очень много общего и это не только дети и внуки.
На днях Бондарчуки прибыли на кинофестиваль «Кинотавр». Причем Федор появился без Паулины, зато Светлана прошлась по ковровой дорожке в паре с Табуновым.
Публикация от Sveta R (@a030aa)
1 Июн 2018 в 10:28 PDT  По слухам, сейчас Андреева ждет ребенка. Федор очень рад и чувствует себя счастливым, однако режиссер до сих пор не оформил развод.
По некоторым данным, Бондарчукам сложно поделить свое имущество. «Им принадлежит просторная квартира на Мосфильмовской улице. Плюс в наследство от отца ему достался дом на Рублевском шоссе, там сейчас живет сын Сергей с женой и двумя дочками. После разрыва Светлана переехала из пригорода в „запасную“ квартиру на Патриарших прудах, площадь которой составляет около трехсот квадратных метров. Также ей принадлежит тридцать процентов одного из столичных ресторанов Феди», — цитирует Starhit инсайдера.
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