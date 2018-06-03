Ксения Собчак, Оксана Акиньшина и другие звезды на открытии «Кинотавра — 2018»

Вечером 2 июня в Сочи состоялась грандиозная церемония открытия 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Экс-супруга Федора Бондарчука Светлана также впервые представила свету своего кавалера — фотографа Сергея Табунова.

Первым фильмом, показанным в рамках «Кинотавра—2018», стала лента Кирилла Серебренникова «Лето», громко заявившая о себе на недавно завершившемся кинофестивале в Каннах.

В рамках церемонии открытия «Кинотавра» была вручена первая награда — «За трепетность таланта и чарующую женственность». Премия была присуждена актрисе Ирине Скобцевой, однако статуэтку получил ее сын — режиссер Федор Бондарчук.

Фестиваль «Кинотавр — 2018» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня.