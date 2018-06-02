Модница Собчак и одинокий Бондарчук: Кто пришёл на «Кинотавр»

2 июня в Сочи стартовало одно из главных культурных событий года — кинофестиваль «Кинотавр». Открытие традиционно началось с «красной дорожки», на которой блеснули многие звёзды российского шоу-бизнеса, киноиндустрии и не только.

Так сложилось, что в первую очередь на мероприятиях подобного рода внимание зрителей и журналистов приковано к нарядам звёзд. Впрочем, удивляться этому не приходится: ведь последние тоже делают огромный акцент на внешнем облике и одеваются так, чтобы их заметили, сфотографировали и тут же выложили фото в соцсетях.