Модница Собчак и одинокий Бондарчук: Кто пришёл на «Кинотавр» 

2 июня в Сочи стартовало одно из главных культурных событий года — кинофестиваль «Кинотавр». Открытие традиционно началось с «красной дорожки», на которой блеснули многие звёзды российского шоу-бизнеса, киноиндустрии и не только.
Так сложилось, что в первую очередь на мероприятиях подобного рода внимание зрителей и журналистов приковано к нарядам звёзд. Впрочем, удивляться этому не приходится: ведь последние тоже делают огромный акцент на внешнем облике и одеваются так, чтобы их заметили, сфотографировали и тут же выложили фото в соцсетях.
Одной из участниц фестиваля стала Ксения Собчак. Телеведущая облачилась в довольно скромный, но изящный наряд, выдержанный в чёрно-белых тонах и надела очки необычной формы. В Twitter уже отметили сходство стиля Ксении с актрисой Одри Хепберн и написали, что она нарядилась по-голливудски.