Паулина Андреева зажигает на «Кинотавре» с новой прической, а Федор Бондарчук — новых звезд

В прошлом году Федор Бондарчук представил в Сочи в рамках «Кинотавра» свою школу кино и телевидения «Индустрия». Теперь же, год спустя, проект режиссера покоряет новые вершины вместе с партнерами. В рамках совместной программы в Школе будут проходить образовательные мероприятия с привлечением зарубежных кинематографистов, сотрудничающих с Disney, а также совместные образовательные мероприятия в регионах и в рамках профильных фестивалей. Студентам «Индустрии» будет предоставлена возможность практики на российских проектах Disney.

— сообщил Федор Бондарчук.

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Фото:пресс-служба