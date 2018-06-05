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Паулина Андреева зажигает на «Кинотавре» с новой прической, а Федор Бондарчук — новых звезд
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Паулина Андреева зажигает на «Кинотавре» с новой прической, а Федор Бондарчук — новых звезд 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Четвертый день «Кинотавра» начался с мероприятия, посвященного старту сотрудничества компании Disney и проекта Федора Бондарчука, Национальной Медиа Группы и продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко Школы кино и телевидения «Индустрия».
В прошлом году Федор Бондарчук представил в Сочи в рамках «Кинотавра» свою школу кино и телевидения «Индустрия». Теперь же, год спустя, проект режиссера покоряет новые вершины вместе с партнерами. В рамках совместной программы в Школе будут проходить образовательные мероприятия с привлечением зарубежных кинематографистов, сотрудничающих с Disney, а также совместные образовательные мероприятия в регионах и в рамках профильных фестивалей. Студентам «Индустрии» будет предоставлена возможность практики на российских проектах Disney.
— сообщил Федор Бондарчук.
Гостями мероприятия стали возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева, которая представила на фестивале свою новую стрижку, Оксана Акиньшина, Марина Жигалова-Озкан, Михаил Друян, Владимир Грамматиков и другие.
Смотри больше фото гостей в нашей галерее.
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Фото:пресс-служба
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