Светлана Бондарчук собрала друзей на бранче в рамках «Кинотавра» 

Утро воскресенья ознаменовалось традиционной встречей под эгидой журнала Hello!
Минувшим вечером в Сочи стартовал 29-й «Кинотавр», а сегодняшний завтрак звезды провели в компании главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук. Популярные актрисы Ирина Старшенбаум, Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, не сговариваясь, надели светлые летящие наряды, подчеркнувшие их молодость и свежесть.
Экс-возлюбленные Аглая Тарасова и Милош Бикович провели некоторое время, явно наслаждаясь обществом друг друга. Похоже, что актеры не кривили душой, когда сообщили, что разрыв не помешал им остаться друзьями.
Среди гостей воскресного завтрака были также Ксения Собчак, Дарья Мороз, Катерина Шпица, Ольга Крутая, Оксана Лаврентьева, Ирина Хакамада.