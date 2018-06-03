Балотелли страдает от расизма со стороны фанатов сборной Италии

Нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли заявил, что испытывает боль от расистских оскорблений болельщиков сборной Италии в его адрес, передает "Советский спорт"

В товарищеском матче против Саудовской Аравии (3:1) итальянские фанаты вывесили расистский баннер.

"Трудно говорить о тех, кто меня не любит. Баннер является проблемой, которые я испытывал с детства. Я не знаю, сегодня — это настоящий расизм, или ревность? Это причиняет боль. Как я уже писал, пришло время проснуться", — заявил форвард.

27-летний Балотелли родился в семье выходцев из Ганы. За сборную Италии он выступает с 2010 года, в составе которой провел 35 официальных матчей и забил 14 мячей.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии получат психологическую помощь в случае расизма.