«Черная кожа, красная кровь — здесь ты капитан». Фанаты «Ниццы» заступились за Балотелли

Вчера, 1 июня, в Ницце состоялся товарищеский матч между сборными Франции и Италии (1:3). Перед игрой болельщики хозяев вывесили плакат в поддержку форварда «скуадры адзурры» Марио Балотелли с текстом: «Черная кожа, красная кровь. Марио, здесь ты капитан». Напомним, что пару дней назад болельщики сборной Италии встретили слухи о возможном капитанстве Балотелли оскорбительным баннером: «Мой капитан — итальянской крови».

27-летний Балотелли выступает за «Ниццу», чьи цвета — красный и черный, с 2016 года.

No particular com a Arábia Saudita, adeptos italianos mostraram (por momentos) uma tarja racista dirigida a Balotelli que dizia «O meu capitão tem sangue italiano». Hoje os adeptos do Nice responderam com outra que diz «Pele negra, sangue vermelho: Mário, aqui és o capitão.» 👏👏 pic.twitter.com/7casytupXz

— Prof. Bananas (@gandama2uco) 2 июня 2018 г.