«Давно талии не видно»: поклонники подозревают Регину Тодоренко в беременности

Поклонники теледивы Регины Тодоренко замечают, что она становится все более тучной, и уже совсем не похожа на ту девушку, которая когда-то вела шоу «Орел и Решка». К тому же пышные наряды, скрывающие талию, лишь прибавляют ей лишних килограммов. Однако на недавней фотографии из-под просторной одежды почитатели с изумлением отметили обозначившийся животик.

Звезда телеканала «Пятница!» Регина Тодоренко в последнее время удивляет поклонников своим выбором одежды. Теледива упорно прячет свою талию под пышными юбками, а также отдает предпочтение просторным нарядам. Такой выбор гардероба, несомненно, зрительно прибавляет лишних килограммов знаменитости, а также становится подовом для домыслов и пересудов со стороны любознательных пользователей сети. Но даже самые смелые предположения почитателей не имели ранее никаких убедительных оснований до появления снимка, который обнародовала беременная кинозвезда Анна Хилькевич

На фотографии актриса позирует вместе с Региной, которая одета самым любопытным образом. Пестрый костюм из гладкой ткани превратил стройную Тодоренко в тучную женщину. Однако куда больше обывателей смутил округлый живот, который четко был виден на кадре. Огорошенные поклонники едва ли могли поверить своим глазам и озадаченно поинтересовались, можно ли поздравлять Регину с ее положением, или их кумиру срочно необходимо менять стилиста и садиться на диету.

«Регина точно беременна. Уже очевидно, зачем скрывать» «Регина на вид тоже беременная, что-то давно талии не видно» «Судя по милейшим щечкам и полноте — Регина тоже в интересном положении» «Мне тоже кажется, что Регина ждет малыша. И если это так, то это очень прекрасно. Просто у нее все последние фото по пояс и наряды, скрывающие животик» «Ого! Регину можно поздравить?» «Посмотрите на костюм Регины. Не кажется ли вам, что он странно выпирает?» «Почему Регина толстая? Беременна, что ли?» «Регина тоже беременна? Если нет, то очень неудачный выбор одежды. В последнее время в одних мешках ходит»

Не меньше беспокойства вызывает и состояние здоровья теледивы. Совсем недавно Регина сообщила поклонникам, что попала в больницу с серьезным диагнозом, и принесла свои извинения за сорванные планы и выступления.