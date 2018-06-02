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«Что творят врачи в России»: Ксения Бородина довольна прогрессом в лечении варикоза
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«Что творят врачи в России»: Ксения Бородина довольна прогрессом в лечении варикоза 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ксения Бородина поделилась с фанатами прогрессом современной медицины. Телеведущая рассказала о якобы инновационной методике лечения варикоза и призналась, что гордится достижениями ученых, выразив им благодарность за спасенные жизни.
Бородина не смогла сдержать своих эмоций, узнав, что новые методики позволяют избавиться от варикоза с помощью укола: в вену вводится биологический клей, соединяющий ее стенки. Конечно, этот способ не новинка в медицине и используется уже достаточно давно, но тем не менее на Ксению новость о проведенной в Элисте операции по склеиванию варикозной вены произвела неизгладимое впечатление. «Не перестаю удивляться, что творят врачи в России!»
А вот фанатов весть совсем не удивила. Они отметили, что в Москве давно успешно лечат варикоз, и прогрессом это назвать уже язык не поворачивается. По словам комментирующих, лучше бы врачи научились бороться с онкологией, это было бы действительно настоящим и самым важным достижением. На волне обсуждений современного лечения интернет-пользователи начали припоминать и халатность врачей, которые допускают ошибки, порой являющиеся роковыми для пациентов. В общем, как показали комментарии к публикации, у большинства людей сложилось скептическое отношение к отечественной медицине. «Вообще-то это склеротерапия» «Во всем мире уже давно делают, зато у нас это прям прогресс!» «Лучше бы рак научились лечить» «Ксения, почему вас так это удивило? Обычная операция. Хорошо, конечно, что этот метод дошел до Элисты»
Недавно телезвезда предстала перед фанатами с неудачным, по их мнению, макияжем. Они подумали, что у Ксении потекла тушь, а родинка под глазом, которая является ее изюминкой, стала похожа на грязное пятнышко
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