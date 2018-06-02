Народный календарь. 3 июня. Что посеешь, то и пожнешь

В этот день православные христиане чествуют святую Елену Равноапостольную, в простонародье — Елену-леносейку. Этот день в старину был посвящен льну и началу посадки овощей.

Крестьяне считали, что лен не ладит с ярью. А потому на полях, где его высаживали, яровые никогда не сеяли. Процесс посева этой культуры проходил строго по обряду. Когда приходило время, семьи отдавали по два печеных куриных яйца. Их складывали в мешок с семенами. Считалось, что это принесет плодотворные всходы, поскольку яйцо символизировало начало рождения. Сеяльщик должен был сохранять молчание и уходить в поле с рассветом, позавтракав собранными яйцами. По возвращении домой он должен был принести скорлупки. Было и другое поверье: если подбросить над полем печеное яйцо, то урожай будет богатым.

3 июня сеяли не только лен, но и гречку, ярицу, позднюю пшеницу, ячмень и огурцы. В народе стало традицией сажать также овощные культуры, поскольку после прихода дня святой Елены не ожидалось заморозков.

Святую Елену просили помочь в женской судьбе и принести благополучие в семью.

По церковному православному календарю 3 июня отмечается 11 именин. Восемь мужских: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав. И три женских: Елена, Алена и Илона.

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