Бывшая «ранетка» резко похудела и рассказала, как это сделала

«Как похудеть за месяц? Грамотно и навсегда: никак. Но вот, что ты можешь сделать за этот короткий срок: выработать правильную культуру питания, сделать выбор в пользу сложных углевод и полезных жиров, отказаться от фастфуда, заменить молочный шоколад на горький, начать вести подсчет КБЖУ [калькулятор белков, жиров, углеводов], следить, чтобы последний прием пищи был за 3 часа до сна, экспериментировать и понять какая физическая активность тебе ближе. Также начать делать зарядку каждое утро, больше ходить пешком, принимать контрастный душ, перестать ругать себя, прислушаться к себе и к своему организму, составить карту мечты, найти мотивацию, начать выделять хотя бы один час в день на свое хобби, научиться говорить „нет“. А еще соблюдать режим сна, работать над уверенностью в себе, даже почистить френдленту в социальных сетях», — такие советы дает подписчикам молодая певица.

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По словам Лены, очень важно худеть не ради кого-то или чего-то (мужа, подруг, требований моды, чужого одобрения), а для самой себя. Правильная мотивация играет очень большую роль. Ведь если ее нет, сброшенные килограммы вернутся обратно, да еще прихватят с собой новые.

Во времена «Ранеток» Лена, хоть и была очень обаятельной, все же не отличалась хрупкой фигурой. Сегодня ее изящество и грациозность вызывают восхищение.

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Несколько лет назад проблемы со здоровьем (гипертонический криз) заставили девушку изменить образ жизни. Лена стала правильно питаться, заниматься йогой и стремиться к гармонии души и тела. В этом плане ей, по признанию, помог отказ от общения с «токсичными» людьми, то есть людьми высасывающими энергию и портящими настроение.

"Мой путь к себе был похож на квест. Знаете, на такой сложный, хитровыдуманный квест, где главной преградой на пути к психологически здоровому отношению к себе и своему телу, стояла я сама, пишет певица. Сначала я училась принимать и любить себя: знакомилась с собой заново, открывала новые грани, испепеляла комплексы и зажимы, прорабатывала психологические травмы, выстраивала отношения с родителями. ⠀ Потом начала экспериментировать: пробовала себя во всем, разграничивала свои «надо» и «хочу», училась зарабатывать на том, что приносило кайф, избавлялась от лишнего хлама, от паттернов, гештальтов, токсичных людей…🤷🏻‍♀️⠀И, конечно же, приходила в форму и училась слушать свой организм".

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